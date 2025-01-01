Скількох волинян оштрафували за спалювання сухої трави





Таку відповідь надали



Яка відповідальність за спалювання сухої рослинності



Відповідно до ст. 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення за випалювання сухостою порушникам загрожує штраф від 3060 до 6120 гривень на громадян та від 15300 до 21420 гривень на посадових осіб.



Ti самі дії, вчинені в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 6120 до 12240 гривень, а на посадових осіб від 21420 до 30600 гривень.



Також згідно зі статтею 245 Кримінального кодексу України за знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також сухостою на землях сільськогосподарського призначення вогнем передбачений штраф від 91800 грн до 153000 грн або обмеження волі на строк від 2 до 5 років, або позбавленням волі на той самий строк.



Ti самі дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Впродовж вересня за спалювання сухостою 9 волинян притягнули до адміністративної відповідальності на загальну суму 28 730 гривень.Таку відповідь надали Суспільному на інформаційний запис в Державній екологічній інспекції у Волинській області.Відповідно до ст. 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення за випалювання сухостою порушникам загрожує штраф від 3060 до 6120 гривень на громадян та від 15300 до 21420 гривень на посадових осіб.Ti самі дії, вчинені в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 6120 до 12240 гривень, а на посадових осіб від 21420 до 30600 гривень.Також згідно зі статтею 245 Кримінального кодексу України за знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також сухостою на землях сільськогосподарського призначення вогнем передбачений штраф від 91800 грн до 153000 грн або обмеження волі на строк від 2 до 5 років, або позбавленням волі на той самий строк.Ti самі дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію