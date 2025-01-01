Фірма з Луцька продавала «зелену дорогу» за кордон ухилянтам: керівника затримали

У Луцьку викрили схему незаконного переправлення за кордон чоловіків призовного віку.За інформацією власних джерелвчора, 30 вересня, проводились обшуки і був затриманий правоохоронцями керівник приватного підприємства «ВОЯЖ ГРУП»та бухгалтерка цієї ж фірмиЗа інформацією видання, вони вносили неправдиві відомості до електронної системи «Шлях», що дозволяло військовозобов’язаним безперешкодно перетинати державний кордон України під виглядом водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення.Йдеться, ймовірно, про близько "10 водіїв", які не повернулись.Відомо також, що наразі Віталія Садового та Оксану Пилипюк - затримали.