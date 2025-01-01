Фірма з Луцька продавала «зелену дорогу» за кордон ухилянтам: керівника затримали
Сьогодні, 13:43
У Луцьку викрили схему незаконного переправлення за кордон чоловіків призовного віку.
За інформацією власних джерел ВолиньPost вчора, 30 вересня, проводились обшуки і був затриманий правоохоронцями керівник приватного підприємства «ВОЯЖ ГРУП» Віталій Садовий та бухгалтерка цієї ж фірми Оксана Пилипюк.
За інформацією видання, вони вносили неправдиві відомості до електронної системи «Шлях», що дозволяло військовозобов’язаним безперешкодно перетинати державний кордон України під виглядом водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення.
Йдеться, ймовірно, про близько "10 водіїв", які не повернулись.
Відомо також, що наразі Віталія Садового та Оксану Пилипюк - затримали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
За інформацією власних джерел ВолиньPost вчора, 30 вересня, проводились обшуки і був затриманий правоохоронцями керівник приватного підприємства «ВОЯЖ ГРУП» Віталій Садовий та бухгалтерка цієї ж фірми Оксана Пилипюк.
За інформацією видання, вони вносили неправдиві відомості до електронної системи «Шлях», що дозволяло військовозобов’язаним безперешкодно перетинати державний кордон України під виглядом водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення.
Йдеться, ймовірно, про близько "10 водіїв", які не повернулись.
Відомо також, що наразі Віталія Садового та Оксану Пилипюк - затримали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку відкрилася найбільша мережа аптек та оптик Biomed: акції для перших відвідувачів
Сьогодні, 14:00
Скількох волинян оштрафували за спалювання сухої трави
Сьогодні, 13:47
Фірма з Луцька продавала «зелену дорогу» за кордон ухилянтам: керівника затримали
Сьогодні, 13:43
Волинський прикордонник зробив сюрприз дітям й онуку
Сьогодні, 12:45