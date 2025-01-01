У Луцьку відкрилася найбільша мережа аптек та оптик Biomed: акції для перших відвідувачів

Переваги мережі:

понад три десятиліття досвіду та стабільності;

сучасне обладнання для точної перевірки зору;

широкий асортимент лікарських засобів, оправ і лінз;

команда кваліфікованих спеціалістів;

сервіс після покупки — налаштування оправ, чистка та консультації з догляду.

Спеціальні акції у Луцьку:

Ліки без націнки.

Усі відвідувачі нової аптеки можуть придбати препарати за чесною ціною, без переплат. Це особливо важливо для тих, хто потребує регулярного лікування, адже дозволяє суттєво зекономити.

Оптика з турботою про зір.

Кожен охочий може пройти безкоштовну діагностику зору.

До кінця жовтня знижка -30% на оправи та сонцезахисні окуляри.

У Biomed представлений великий вибір сучасних і стильних моделей, що поєднують комфорт та якість.

У самому серці Луцька, на вулиці Лесі Українки, 45, запрацювала одна з найбільших аптечно-оптична мережа Львова —Вона вже понад 30 років відома якісним сервісом, довірою клієнтів та турботою про здоров’я, а тепер стала ще ближчою й для волинян.Biomed поєднує одразу дві сфери — аптеку та оптику.Тут можна придбати ліки від провідних українських та міжнародних виробників, пройти сучасну діагностику зору, підібрати окуляри чи контактні лінзи, а також отримати професійну консультацію фармацевтів та оптометристів.«Наше гасло — Світ здорових та красивих людей. Ми хочемо, аби мешканці Луцька мали доступ до якісних ліків, сучасної діагностики та професійної допомоги. Biomed — це місце, де поєднуються професіоналізм, якість та щирість», — кажуть у мережі.