Завтра у Луцьку прощатимуться з двома Героями
Сьогодні, 14:40
2 жовтня відбудеться прощання з Героями - Леонідом Бондаруком та Миколою Яцюком.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
У четвер, 2 жовтня, о 13 годині у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовців Леоніда Бондарука та Миколи Яцюка.
Бондарук Леонід Вікторович (14.11.1990 року народження) загинув 7 жовтня 2024 року в районі населеного пункту Новогродівка Донецької області.
Яцюк Микола Валерійович (10.06.1988 року народження) загинув 23 вересня в районі населеного пункту Шахове Донецької області.
Поховають Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
