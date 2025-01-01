Завтра у Луцьку прощатимуться з двома Героями

Леонідом Бондаруком та Миколою Яцюком.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



У четвер, 2 жовтня, о 13 годині у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовців Леоніда Бондарука та Миколи Яцюка.



Бондарук Леонід Вікторович (14.11.1990 року народження) загинув 7 жовтня 2024 року в районі населеного пункту Новогродівка Донецької області.



Яцюк Микола Валерійович (10.06.1988 року народження) загинув 23 вересня в районі населеного пункту Шахове Донецької області.



Поховають Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





