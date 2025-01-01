В Україні копійки перейменують на шаги





Про це повідомляє



Проєкт подали голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та його заступники. Тому він з високою ймовірністю буде ухвалений.



Автори законопроєкту пояснюють, що назва "копійка" має вороже, пострадянське та російське походження. Тоді як шаг - питомо українська назва, що вживалася ще за часів Гетьманщини та УНР.



Історичний контекст



Шаг походить від староукраїнського "сяг" - крок або від слова "шеляг". Ця назва широко зустрічається у творах Шевченка, Лесі Українки, Котляревського та інших класиків.



У 1918 році Центральна Рада навіть випускала розмінні гроші номіналом 10-50 шагів. Вони перебували в обігу до 1919 року, але були скасовані більшовиками.



Позиція НБУ та науковців



У 2024 році Нацбанк ініціював зміну назви копійки на шаг. Ідею підтримали Інститут історії України, Інститут мовознавства та Український інститут національної пам’яті.



Серед прихильників - відомі історики Сергій Плохій та Олександр Алфьоров, а також громадські діячі й військові.



Фінансовий аспект



Законопроєкт передбачає поступовий перехід без одномоментного вилучення копійок. Монети "копійка" та "шаг" певний час будуть перебувати в обігу паралельно.



Витрати на виготовлення нових монет не збільшаться, оскільки використовуватиметься те ж обладнання. За оцінками НБУ, додаткових видатків із бюджету не знадобиться.



Що зміниться

Зміна копійки на шаг стане символічним завершенням грошової реформи 1996 року. Вона має сприяти деколонізації та відновленню національних традицій у номінації грошей.



Прийняття закону планується приурочити до 30-річчя введення гривні у 2026 році.



Закон набере чинності через 2 місяці з дня його опублікування.

