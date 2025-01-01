У Польщі підлітки виманили українця на «побачення» та «вчинили самосуд». ВІДЕО





Про це повідомила поліція Вроцлава, пише



Там розповіли, що група підлітків вирішила «покарати» 23-річного українця, виманивши його на побачення.



Для цього вони створили фейковий профіль у соціальних мережах, видаючи себе за «16-річну дівчину, нібито зацікавлену сексуальними контактами».



Після цього вони почали листуватись з українцем, а потім домовилися з ним про зустріч. Коли він прийшов у призначене місце, підлітки напали на нього.



Вони побили чоловіка, поголили йому голову й намалювали на обличчі символіку нацистського характеру. Все це вони знімали на відео.



«Такі дії є злочином і будуть розглядатися з усією суворістю закону. Йдеться про побиття, а також про тривожні ідеологічні мотиви», — наголосили польські правоохоронці.



Наразі поліція встановлює роль кожного учасника інциденту. Справою також займається сімейний суд, оскільки частина залучених іще не досягла 18-річного віку.



У поліції не розповіли про конкретну причину «самосуду», але закликали батьків звертатись до правоохоронців у разі виникнення підозр щодо сексуальних пропозицій до неповнолітніх.



«Самостійні дії та спроби “віддати правосуддя” можуть призвести до трагічних наслідків — як для жертви, так і для винних», — додали правоохоронці.

