У Польщі підлітки виманили українця на «побачення» та «вчинили самосуд». ВІДЕО
Сьогодні, 15:04
У Вроцлаві група підлітків виманила 23-річного українця на «побачення із 16-річною дівчиною». Коли чоловік прийшов, його побили, поголили йому голову й намалювали нацистську символіку на обличчі.
Про це повідомила поліція Вроцлава, пише Громадське.
Там розповіли, що група підлітків вирішила «покарати» 23-річного українця, виманивши його на побачення.
Для цього вони створили фейковий профіль у соціальних мережах, видаючи себе за «16-річну дівчину, нібито зацікавлену сексуальними контактами».
Після цього вони почали листуватись з українцем, а потім домовилися з ним про зустріч. Коли він прийшов у призначене місце, підлітки напали на нього.
Вони побили чоловіка, поголили йому голову й намалювали на обличчі символіку нацистського характеру. Все це вони знімали на відео.
«Такі дії є злочином і будуть розглядатися з усією суворістю закону. Йдеться про побиття, а також про тривожні ідеологічні мотиви», — наголосили польські правоохоронці.
Наразі поліція встановлює роль кожного учасника інциденту. Справою також займається сімейний суд, оскільки частина залучених іще не досягла 18-річного віку.
У поліції не розповіли про конкретну причину «самосуду», але закликали батьків звертатись до правоохоронців у разі виникнення підозр щодо сексуальних пропозицій до неповнолітніх.
«Самостійні дії та спроби “віддати правосуддя” можуть призвести до трагічних наслідків — як для жертви, так і для винних», — додали правоохоронці.
