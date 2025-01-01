118 імен вишили на рушнику пам'яті, який презентували у громаді на Волині





Про це розповіла Людмила Бурдак.



З її слів, над рушником пам’яті працювали із 10 червня. Каже: вирішили вишивати полотно червоно-чорними нитками.



"Червоне, як любов, а чорне, як сум за тими, кого забрала клята війна. Маємо 118 вишитих імен героїв. Але, рушник на цьому ще не закінчується. В нас уже є продовження і ми будемо його вишивати. Разом збиралися дівчата в бібліотеці, потім кожна брала метр і вишивали. На кожному полотні вишито було по 8 прізвищ", — каже Людмила Бурдак.



Загальна довжина рушника 16 метрів. На ньому є імена загиблих бійців починаючи з 2014 року. Рушник починається надписом: "Герої Любешівщини". На рушникові вишите й ім'я Едуарда Гриневича, який загинув під час Революції гідності на Майдані та є героєм "Небесної сотні".

