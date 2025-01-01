Школяр виготовив 20 моделей літаків, які представив на персональній виставці у Луцьку
Чотирикласник Максим Попадюк з села Журавники Луцького району у Палаці унівської молоді представив свою персональну виставку моделей літаків.
Про це 1 жовтня повідомили у Палаці учнівської молоді Луцька, пише Суспільне.
Зі слів мами Мар’яни, хлопець змалечку цікавився військовою технікою, роздивлявся енциклопедії, мав дерев’яні рушниці й весь час ними грався.
"Особливо його вразила екскурсія до Волинського музею військової зброї, провів там багато часу й не хотів звідти виходити. А конкретний початок поклала знайдена під час гри на майданчику гільза. Разом з дідусем Юрієм за серійним номером визначили вид озброєння та літака, з якого вона була випущена. Так “народилася” перша модель літака Іл-2", — розповідає матір хлопця.
На виставці представлені моделі періоду Другої світової війни — радянські, британські й німецькі. Біля кожної моделі є докладна інформація про серію, рік випуску, країну. В інтернеті з допомогою дідуся знайшли креслення й шаблони моделей, завантажили, роздрукували й за ними вирізали деталі.
Вдома Максим має власну майстерню, де виготовляє літаки, та інструменти. Основний матеріал з яким працює хлопець — це дерево.
"За паперовими шаблонами треба акуратно вирізити й зашліфувати деталі, акуратно їх склеїти, розфарбувати гуашем і покрити лаком", — говорить школяр.
Виставка під символічною назвою “Я за мир. Машини не винні” триватиме до 6 жовтня.
