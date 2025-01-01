Звання Героя України присвоїли школяру Степану Чубенку, якого у 2014-му закатували й розстріляли росіяни
Сьогодні, 16:40
Президент Володимир Зеленський надав звання Героя України посмертно українському школяреві Степану Чубенку, якого жорстоко вбили росіяни.
Про це глава держави повідомив у своєму зверненні.
Таке саме звання отримали:
Геннадій Афанасьєв — активіст громадянського спротиву російській окупації Криму, політв'язень, публіцист, військовий ЗСУ, який загинув у 2022 році поблизу Білогорівки;
Степан Чубенко — український школяр, якого 2014 року закатували й розстріляли проросійські бойовики на тимчасово окупованій Донеччині;
Володимир Вакуленко — український поет і дитячий письменник, якого росіяни вбили у травні 2022 року під час окупації Ізюму, що на Харківщині.
Андрієві Парубію - колишньому спікерові Верховної Ради, якого вбили у Львові 30 серпня.
Також Зеленський вручив звання Героя України 11 українським військовослужбовцям, 4 з яких — посмертно.
