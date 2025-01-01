Звання Героя України присвоїли школяру Степану Чубенку, якого у 2014-му закатували й розстріляли росіяни

Президентнадав звання Героя України посмертно українському школяреві, якого жорстоко вбили росіяни.Про це глава держави повідомив у своєму зверненні.Таке саме звання отримали:— активіст громадянського спротиву російській окупації Криму, політв'язень, публіцист, військовий ЗСУ, який загинув у 2022 році поблизу Білогорівки;— український школяр, якого 2014 року закатували й розстріляли проросійські бойовики на тимчасово окупованій Донеччині;— український поет і дитячий письменник, якого росіяни вбили у травні 2022 року під час окупації Ізюму, що на Харківщині.- колишньому спікерові Верховної Ради, якого вбили у Львові 30 серпня.Також Зеленський вручив звання Героя України 11 українським військовослужбовцям, 4 з яких — посмертно.