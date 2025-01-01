ТОП-10 порад луцьких адвокатів: мобілізація, відстрочки, виплати військовим

Які найчастіші питання ставлять клієнти?

Все більше українців звертаються до юристів із питаннями, що стосуються мобілізації, оформлення відстрочок, кредитних боргів та соціальних гарантій для військовослужбовців.Луцькі адвокатитарозповіли про успішні кейси з практики, пояснили, як працюють скарги, у яких випадках можна не з’явитися за повісткою, як правильно зняти розшук ТЦК, оформити відстрочку, подати рапорт через «Армія+», а також на які виплати та пільги можуть розраховувати військові та учасники бойових дій.Найчастіше люди звертаються з питаннями, пов’язаними з мобілізацією, оформленням відстрочок, розшуком ТЦК, а також із проблемами кредитних заборгованостей.Маємо чимало позитивних результатів: визнання фізичних осіб банкрутами, скасування нарахованих відсотків кредиторами.Із останніх кейсів — зняття розшуку ТЦК у судовому порядку в Тернопільській області. Клієнту зняли розшук, і він уже заброньований, працює на критичному підприємстві. Загалом судова практика по Україні є досить позитивною.Так, працюють. Через скарги ми:Є три основні причини:Головне, запам’ятайте: ви зобов’язані подати заяву про причини неявки протягом трьох днів від дати, зазначеної у повістці. Якщо не подати її у встановлений строк, така заява не буде врахована працівниками ТЦК.Є кілька способів. Найпоширеніші:Наразі через суд дана процедура є найефективнішим і найнадійнішим способом зняття адмінправопорушення.Потрібно попередньо підготувати документи, належним чином завірені, що підтверджують підстави для відстрочки. Найкраще надіслати заяву поштою рекомендованим листом з описом вкладення. Після цього доцільно подати адвокатський запит. Саме тому рекомендуємо під час цієї процедури залучати адвоката для належного супроводу.Ви маєте право подати рапорт як у паперовій формі, так і через «Армія+».Але ми рекомендуємо використовувати саме «Армія+», оскільки в такому випадку рапорт розглядається швидше.Якщо після звільнення з військової служби у вас збільшилось грошове забезпечення відповідно до звання, ви маєте право на перерахунок пенсії у зв’язку з цим підвищенням.У випадку поранення, травми чи контузії військовослужбовцю видають довідку (Додаток 5) про обставини травми.Щоб отримати житло за посвідченням УБД, потрібно стати на квартирний облік, звернувшись до місцевої ради, ЦНАПу або адміністрації підприємства.1. Необхідно подати заяву та пакет документів: посвідчення УБД, паспорт, довідку про склад сім’ї та інші документи, що підтверджують потребу в житлі.2. Після взяття на облік слід чекати своєї черги, і, за наявності відповідної програми, можна отримати житло або грошову компенсацію на його придбання.