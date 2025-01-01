У Луцьку відзначили кращих рятувальників. ФОТО
Сьогодні, 19:14
З нагоди Дня захисників і захисниць України відзначили кращих працівників ДСНС Волині.
Про це повідомили у Службі надзвичайних ситуацій.
З теплими словами до рятувальників звернувся начальник ДСНС Волині Мирослав Дем’янчук. Він привітав присутніх з Днем захисників і захисниць України, з світлим днем Покрови Пресвятої Богородиці та Днем ветеранів. Керівник щиро подякував колективу за віддану працю та підкреслив, що саме служба порятунку є тією силою, на яку завжди розраховують люди, особливо у складний час воєнного стану.
За мужність, професіоналізм та сумлінне виконання обов’язків співробітники ДСНС отримали відомчі нагороди, грамоти й подяки від органів влади.
Особливою нагородою, орденом «Честь і Слава» — відзначили ветерана служби цивільного захисту Анатолія Свірського.
Крім того, цього дня рятувальникам вручили погони з черговими спеціальними званнями старшого начальницького складу.
