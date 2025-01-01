Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 2 жовтня

Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 2 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

ПРОГНОЗ ПОГОДИ

2 жовтня

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, вдень 8-10° тепла.

Область

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 6-11° тепла.

