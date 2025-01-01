Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 2 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 2 жовтня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
ПРОГНОЗ ПОГОДИ
2 жовтня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, вдень 8-10° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 6-11° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
ПРОГНОЗ ПОГОДИ
2 жовтня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, вдень 8-10° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 6-11° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Через російський обстріл на ЧАЕС стався блекаут
Сьогодні, 21:17
Зеленський вручив 20 БрОП «Любарт» бойовий прапор. ФОТО
Сьогодні, 20:35
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 2 жовтня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку відзначили кращих рятувальників. ФОТО
Сьогодні, 19:14