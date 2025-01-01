Зеленський вручив 20 БрОП «Любарт» бойовий прапор. ФОТО

Зеленський вручив 20 БрОП «Любарт» бойовий прапор. ФОТО
З нагоди Дня захисників і захисниць президент України Володимир Зеленський вручив 20-й бригаді оперативного призначення Національної гвардії України «Любарт» бойовий прапор.

Про це повідомили на сторінці 1-го корпусу НГУ «Азов».

З рук глави держави його отримав командир бригади, підполковник Вадим «Янкі» Крикун. Бойові прапори є відзнакою високого професіоналізму, бойових заслуг, мужності та відваги особового складу військових частин.
Зеленський вручив 20 БрОП «Любарт» бойовий прапор. ФОТО

«Сьогодні день мільйонів. Мільйонів хоробрих, мільйонів українців, які родом з різних регіонів, але разом. Мільйонів, які не побоялись; мільйонів, які не зрадили; мільйонів, які мріють про завершення цієї війни і які діють, щоб мир настав швидше», – сказав глава держави у своїй промові з нагоди Дня захисників і захисниць.
Зеленський вручив 20 БрОП «Любарт» бойовий прапор. ФОТО
Зеленський вручив 20 БрОП «Любарт» бойовий прапор. ФОТО
Зеленський вручив 20 БрОП «Любарт» бойовий прапор. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, 20 БрОП Любарт, Вадим Крикун, Луцьк, Володимир Зеленський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через російський обстріл на ЧАЕС стався блекаут
Сьогодні, 21:17
Зеленський вручив 20 БрОП «Любарт» бойовий прапор. ФОТО
Сьогодні, 20:35
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 2 жовтня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку відзначили кращих рятувальників. ФОТО
Сьогодні, 19:14
Запасів пального на окупованій ЗАЕС вистачить приблизно на 10 днів, - МАГАТЕ
Сьогодні, 18:23
Медіа
відео
1/8