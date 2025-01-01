Зеленський вручив 20 БрОП «Любарт» бойовий прапор. ФОТО
Сьогодні, 20:35
З нагоди Дня захисників і захисниць президент України Володимир Зеленський вручив 20-й бригаді оперативного призначення Національної гвардії України «Любарт» бойовий прапор.
Про це повідомили на сторінці 1-го корпусу НГУ «Азов».
З рук глави держави його отримав командир бригади, підполковник Вадим «Янкі» Крикун. Бойові прапори є відзнакою високого професіоналізму, бойових заслуг, мужності та відваги особового складу військових частин.
«Сьогодні день мільйонів. Мільйонів хоробрих, мільйонів українців, які родом з різних регіонів, але разом. Мільйонів, які не побоялись; мільйонів, які не зрадили; мільйонів, які мріють про завершення цієї війни і які діють, щоб мир настав швидше», – сказав глава держави у своїй промові з нагоди Дня захисників і захисниць.
