Через російський обстріл на ЧАЕС стався блекаут
Сьогодні, 21:17
росія вдарила по енергетичній інфраструктурі в місті Славутич 1 жовтня. На об'єктах ДСП "Чорнобильська АЕС" виникла надзвичайна ситуація.
ЧАЕС опинилася у блекауті. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго.
Росіяни 1 жовтня обстріляли енергетичний об'єкт у Славутичі, що на Київщині. Він забезпечував роботу Чорнобильської АЕС.
Через стрибки напруги без електропостачання опинився Новий безпечний конфайнмент – споруда, яка накриває зруйнований четвертий енергоблок станції.
Цей об'єкт, як зазначають фахівці, є ключовим для запобігання викиду радіоактивних матеріалів у навколишнє середовище.
"Через російський обстріл енергетичної інфраструктури в Київській області в місті Славутич на об'єктах ДСП "Чорнобильська АЕС" виникла надзвичайна ситуація", – йдеться в повідомленні.
