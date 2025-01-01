Через російський обстріл на ЧАЕС стався блекаут





ЧАЕС опинилася у блекауті. Про це повідомляє



Росіяни 1 жовтня обстріляли енергетичний об'єкт у Славутичі, що на Київщині. Він забезпечував роботу Чорнобильської АЕС.



Через стрибки напруги без електропостачання опинився Новий безпечний конфайнмент – споруда, яка накриває зруйнований четвертий енергоблок станції.



Цей об'єкт, як зазначають фахівці, є ключовим для запобігання викиду радіоактивних матеріалів у навколишнє середовище.



"Через російський обстріл енергетичної інфраструктури в Київській області в місті Славутич на об'єктах ДСП "Чорнобильська АЕС" виникла надзвичайна ситуація", – йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! росія вдарила по енергетичній інфраструктурі в місті Славутич 1 жовтня. На об'єктах ДСП "Чорнобильська АЕС" виникла надзвичайна ситуація.ЧАЕС опинилася у блекауті. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго.Росіяни 1 жовтня обстріляли енергетичний об'єкт у Славутичі, що на Київщині. Він забезпечував роботу Чорнобильської АЕС.Через стрибки напруги без електропостачання опинився Новий безпечний конфайнмент – споруда, яка накриває зруйнований четвертий енергоблок станції.Цей об'єкт, як зазначають фахівці, є ключовим для запобігання викиду радіоактивних матеріалів у навколишнє середовище."Через російський обстріл енергетичної інфраструктури в Київській області в місті Славутич на об'єктах ДСП "Чорнобильська АЕС" виникла надзвичайна ситуація", – йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію