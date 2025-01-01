У Луцьку почали демонтаж частини дев'ятиповерхівки, пошкодженої під час російського обстрілу. ВІДЕО





Про це 1 жовтня розповів начальник управління капітального будівництва Луцькради Василь Ліщук. На демонтаж з міського бюджету виділили 9,6 мільйона гривень, підготовчі роботи розпочали з понеділка, 29 вересня, - повідомляє



"На першому етапі максимально прибираємо сміття з середини будинку для того, щоб вже підійшла важка техніка і почала остаточно розбирати цей під'їзд", — сказав посадовець.



П’ятеро працівників бригади, які 1 жовтня приступили до роботи, зміцнюють будинок між поверхами.



"Підсилюємо верхні поверхи, восьмий і дев'ятий, сходову клітку такими стійками, щоб нічого там не впало і затуляємо небезпечні місця, щоб під час робіт туди ніхто не впав. Також буде загороджений паркан, і почнемо демонтаж віконних рам. Ліжка, стінки, лінолеум — це все будемо викидати", — розповів виконроб підрядної організації Юрій Мисюк.



Мешканці другого під'їзду зможуть забрати свої речі. Зі слів виконроба, їх підрядна організація має досвід демонтажу зруйнованих будівель і раніше вже працювала в Харкові.



Працівники підрядної організації планують працювати на Озерецькій щодня, завершити демонтаж, попередньо, мають до нового року.



Що відомо про російську атаку у Луцьку 6 червня

У ніч на 6 червня на обласний центр Волині росіяни спрямували 15 БпЛА і шість крилатих ракет. Руйнування цивільної інфраструктури зафіксували одразу на кількох вулицях, пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади, авто, адмінбудівля і комерційні об'єкти.



Внаслідок комбінованої атаки РФ травмувалися 30 людей. 24-річна дівчина і 27-річний чоловік загинули, їх тіла рятувальники знайшли під уламками однієї з секцій дев'ятиповерхівки на вулиці Озерецькій.





