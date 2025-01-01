У Луцьку почали демонтаж частини дев'ятиповерхівки, пошкодженої під час російського обстрілу. ВІДЕО
Сьогодні, 21:58
У Луцьку розпочали роботи з демонтажу другої секції дев’ятиповерхівки на вулиці Озерецькій, 12 яка зазнала руйнувань під час обстрілу міста російськими військами 6 червня.
Про це 1 жовтня розповів начальник управління капітального будівництва Луцькради Василь Ліщук. На демонтаж з міського бюджету виділили 9,6 мільйона гривень, підготовчі роботи розпочали з понеділка, 29 вересня, - повідомляє Суспільне.
"На першому етапі максимально прибираємо сміття з середини будинку для того, щоб вже підійшла важка техніка і почала остаточно розбирати цей під'їзд", — сказав посадовець.
П’ятеро працівників бригади, які 1 жовтня приступили до роботи, зміцнюють будинок між поверхами.
"Підсилюємо верхні поверхи, восьмий і дев'ятий, сходову клітку такими стійками, щоб нічого там не впало і затуляємо небезпечні місця, щоб під час робіт туди ніхто не впав. Також буде загороджений паркан, і почнемо демонтаж віконних рам. Ліжка, стінки, лінолеум — це все будемо викидати", — розповів виконроб підрядної організації Юрій Мисюк.
Мешканці другого під'їзду зможуть забрати свої речі. Зі слів виконроба, їх підрядна організація має досвід демонтажу зруйнованих будівель і раніше вже працювала в Харкові.
Працівники підрядної організації планують працювати на Озерецькій щодня, завершити демонтаж, попередньо, мають до нового року.
Що відомо про російську атаку у Луцьку 6 червня
У ніч на 6 червня на обласний центр Волині росіяни спрямували 15 БпЛА і шість крилатих ракет. Руйнування цивільної інфраструктури зафіксували одразу на кількох вулицях, пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади, авто, адмінбудівля і комерційні об'єкти.
Внаслідок комбінованої атаки РФ травмувалися 30 людей. 24-річна дівчина і 27-річний чоловік загинули, їх тіла рятувальники знайшли під уламками однієї з секцій дев'ятиповерхівки на вулиці Озерецькій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це 1 жовтня розповів начальник управління капітального будівництва Луцькради Василь Ліщук. На демонтаж з міського бюджету виділили 9,6 мільйона гривень, підготовчі роботи розпочали з понеділка, 29 вересня, - повідомляє Суспільне.
"На першому етапі максимально прибираємо сміття з середини будинку для того, щоб вже підійшла важка техніка і почала остаточно розбирати цей під'їзд", — сказав посадовець.
П’ятеро працівників бригади, які 1 жовтня приступили до роботи, зміцнюють будинок між поверхами.
"Підсилюємо верхні поверхи, восьмий і дев'ятий, сходову клітку такими стійками, щоб нічого там не впало і затуляємо небезпечні місця, щоб під час робіт туди ніхто не впав. Також буде загороджений паркан, і почнемо демонтаж віконних рам. Ліжка, стінки, лінолеум — це все будемо викидати", — розповів виконроб підрядної організації Юрій Мисюк.
Мешканці другого під'їзду зможуть забрати свої речі. Зі слів виконроба, їх підрядна організація має досвід демонтажу зруйнованих будівель і раніше вже працювала в Харкові.
Працівники підрядної організації планують працювати на Озерецькій щодня, завершити демонтаж, попередньо, мають до нового року.
Що відомо про російську атаку у Луцьку 6 червня
У ніч на 6 червня на обласний центр Волині росіяни спрямували 15 БпЛА і шість крилатих ракет. Руйнування цивільної інфраструктури зафіксували одразу на кількох вулицях, пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади, авто, адмінбудівля і комерційні об'єкти.
Внаслідок комбінованої атаки РФ травмувалися 30 людей. 24-річна дівчина і 27-річний чоловік загинули, їх тіла рятувальники знайшли під уламками однієї з секцій дев'ятиповерхівки на вулиці Озерецькій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Зупинилося серце воїна з Волині Вадима Муца
Сьогодні, 22:16
У Луцьку почали демонтаж частини дев'ятиповерхівки, пошкодженої під час російського обстрілу. ВІДЕО
Сьогодні, 21:58
Біоботанічний імпульс: як System 4 Bio Botanical Serum запускає ріст і повертає густоту
Сьогодні, 21:30
Через російський обстріл на ЧАЕС стався блекаут
Сьогодні, 21:17
Зеленський вручив 20 БрОП «Любарт» бойовий прапор. ФОТО
Сьогодні, 20:35