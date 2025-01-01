В Україні хочуть встановити обмеження на розмір зарплат чиновників





Про це повідомляєДанила Гетманцева у Telegram.



Як зазначив Гетманцев, на період війни тягар фінансування оборонних потреб має бути справедливо розподілений, і саме тому з’явилася ініціатива про обмеження рівня зарплат чиновників.



"З цією метою разом зі спікером Русланом Стефанчуком подали пропозицію до Держбюджету на 2026 рік для обмеження рівня заробітних плат чиновників лімітом 80 тисяч гривень на місяць", - повідомив нардеп.



Він наголосив, що таке обмеження не поширюватиметься на осіб, які "беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони".



Гетманцев запросив народних депутатів приєднатися до підписання.



Зарплати держслужбовців в Україні

Нагадаємо, у червні президент України Володимир Зеленський підписав закон про впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад. Закон спрямований на підвищення зарплат чиновників.



Планується підняти зарплати до 70-90% від аналогічних посад у приватному секторі.



У липні 2025 року середня зарплата чиновників у центральних держорганах України становила 62,6 тисячі гривень, що на 7% більше, ніж у липні попереднього року.



Цей показник суттєво перевищує середню зарплату по Україні, яка у липні 2025 року склала 20 456 гривень, але зростання зарплати чиновників було меншим за рівень інфляції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Верховній Раді пропонують встановити ліміт зарплат чиновників на рівні 80 тисяч гривень на час війни, при цьому окремі посади залишаться поза обмеженням.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політикиу Telegram.Як зазначив Гетманцев, на період війни тягар фінансування оборонних потреб має бути справедливо розподілений, і саме тому з’явилася ініціатива про обмеження рівня зарплат чиновників."З цією метою разом зі спікеромподали пропозицію до Держбюджету на 2026 рік для обмеження рівня заробітних плат чиновників лімітом 80 тисяч гривень на місяць", - повідомив нардеп.Він наголосив, що таке обмеження не поширюватиметься на осіб, які "беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони".Гетманцев запросив народних депутатів приєднатися до підписання.Нагадаємо, у червні президент України Володимир Зеленський підписав закон про впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад. Закон спрямований на підвищення зарплат чиновників.Планується підняти зарплати до 70-90% від аналогічних посад у приватному секторі.У липні 2025 року середня зарплата чиновників у центральних держорганах України становила 62,6 тисячі гривень, що на 7% більше, ніж у липні попереднього року.Цей показник суттєво перевищує середню зарплату по Україні, яка у липні 2025 року склала 20 456 гривень, але зростання зарплати чиновників було меншим за рівень інфляції.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію