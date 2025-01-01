У громаді на Волині родинам полеглих воїнів вручили посмертні нагороди Героїв. ФОТО
Сьогодні, 01:15
У День захисників і захисниць України – день, що має для нас, українців, особливе сакральне значення, адже вшановує багатовікову боротьбу нашого народу за незалежність проти одвічного ворога – росії, у Турійську відбувся захід шани та вдячності нашим Героям.
Про це повідомили на сторінці Турійської громади.
Біля дошки пам’яті воїнам-землякам зібралися рідні, представники влади та громадськість. Хвилиною мовчання вшанували світлу пам’ять полеглих, звучав Державний гімн України, а до світлин Героїв та пам’ятних знаків борцям за незалежність України лягли квіти.
Кожне слово, кожна пісня, які звучали цього дня, були наповнені особливим змістом – вони стали проявом вдячності нашим захисникам і глибокої пошани до тих, хто віддав життя за Україну.
Особливим і водночас щемливим моментом стало вручення державних нагород рідним наших воїнів – орденів «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).
Нагороди отримали родини наших воїнів:
▪️Сергія Олександровича Попрійчука,
▪️Дмитра Яковича Дмитрука,
▪️Ігоря Валерійовича Корицького,
▪️Олександра Олександровича Чипчерука,
▪️Сергія Анатолійовича Шпакова,
▪️Сергія Михайловича Савчука,
▪️Олександра Васильовича Шевчука,
▪️Олександра Валерійовича Дубіка.
Також відзнаки були вручені військовослужбовцям:
Володимиру Андрійовичу Новосаду – відзнака Міністра оборони України «За поранення»;
Івану Анатолійовичу Круку – орден «За мужність» ІІІ ступеня.
Вручення нагород здійснили представники третього відділу Ковельського РТЦК та СП. Звертаючись до присутніх, Турійський селищний голова Олексій Безсмертний наголосив, що молитва за наших воїнів і вдячна пам'ять про них є священним обов’язком кожного з нас, адже саме завдяки їхньому подвигу ми маємо право жити на своїй землі, під українським небом.
