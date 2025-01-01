У громаді на Волині родинам полеглих воїнів вручили посмертні нагороди Героїв. ФОТО

У День захисників і захисниць України – день, що має для нас, українців, особливе сакральне значення, адже вшановує багатовікову боротьбу нашого народу за незалежність проти одвічного ворога – росії, у Турійську відбувся захід шани та вдячності нашим Героям.Про це повідомили на сторінці Турійської громади.Біля дошки пам’яті воїнам-землякам зібралися рідні, представники влади та громадськість. Хвилиною мовчання вшанували світлу пам’ять полеглих, звучав Державний гімн України, а до світлин Героїв та пам’ятних знаків борцям за незалежність України лягли квіти.Кожне слово, кожна пісня, які звучали цього дня, були наповнені особливим змістом – вони стали проявом вдячності нашим захисникам і глибокої пошани до тих, хто віддав життя за Україну.Особливим і водночас щемливим моментом стало вручення державних нагород рідним наших воїнів – орденів «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).Нагороди отримали родини наших воїнів:▪️Також відзнаки були вручені військовослужбовцям:– відзнака Міністра оборони України «За поранення»;– орден «За мужність» ІІІ ступеня.Вручення нагород здійснили представники третього відділу Ковельського РТЦК та СП. Звертаючись до присутніх, Турійський селищний голованаголосив, що молитва за наших воїнів і вдячна пам'ять про них є священним обов’язком кожного з нас, адже саме завдяки їхньому подвигу ми маємо право жити на своїй землі, під українським небом.