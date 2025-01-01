Військовим дозволили переводитися із ЗСУ в Нацгвардію





Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра оборони



"Унормовуємо порядок реагування командирів на кадрові переведення. Мінімізуємо випадки ігнорування або затягування рішень", - повідомив міністр.



Рішення уряду спрощує процедуру переведення військовослужбовців із ЗСУ до Національної гвардії та навпаки.



"Даємо можливість подати електронний рапорт на зміну місця служби через застосунок "Армія+". Напрацьовуємо наступні кроки в спрощенні та пришвидшенні переходів військовослужбовців між підрозділами", - зазначив міністр.



Згідно із рішенням Міноборони, командири частин за ініціативи військових, зобов’язані виконати кадрове рішення не більше ніж за 72 годин з моменту його отримання.



Військовим дозволили переводитись між ЗСУ та Нацгвардією: деталі рішення МіноборониВійськовим дозволили переводитись між ЗСУ та Нацгвардією: деталі рішення МіноборониПояснювальна записка до рішення уряду (t.me/oleksiihoncharenko)



Якщо командири мають заперечення, вони муситимуть надати обґрунтовану відповідь Кадровому центру ЗСУ упродовж 48 годин. Вони зможуть подати клопотання про скасування переведення, але лише із наданням аргументованих пояснень.



Наказ про переміщення може бути скасований кадровим центром ЗСУ за умови порушення вимог бо вчинення військовим кримінального правопорушення.



Вирішення спірних питань здійснюватиметься спеціальною групою.



Нагадаємо, український уряд ухвалив рішення про автоматичну постановку військовозобов'язаних на військовий облік. Згідно із ним, осіб віком від 25 до 60 років, які не перебувають на військовому обліку без законних підстав, опиняться на ньому автоматично.



Раніше РБК-Україна писало, що Міноборони повідомило про запуск "Імпульса" - нової цифрової системи обліку військовослужбовців. Вона міститиме актуальні дані про кожного воїна у цифровому форматі.



"Імпульс" надаватиме актуальні дані про кожного захисника, історію його призначень, а також формувати звіти та проєкти наказів.

