2 жовтня на Волині: гортаючи календар

2 жовтня день народження святкує відеооператор(на фото).Також день народження відзначає журналістТакож 2 жовтня іменини відзначають чоловіки на ім'я Андрій, Борис, Георгій, Василь, Іван, Давид, Михайло, Костянтин, Петро, Федір, Степан та жінки з іменем Юстина.ВолиньPost щиро вітає зі святом тих, хто святкує цього дня, і зичить міцного здоров'я та безмежного щастя.2 жовтня в Україні і світі святкують Міжнародний день ненасильства. Цей день був започаткований Генеральною Асамблеєю ООН 2007 року і присвячений до дня народження Махатми Ґанді, який є основоположником філософії та стратегії ненасилля. Метою цього дня є поширення ідеї ненасильства через освіту та підвищення обізнаності. Він підкреслює важливість діалогу, взаєморозуміння та співпраці для досягнення тривалих рішень конфліктів і створення мирних суспільств.Також 2 жовтня Міжнародний день соціального педагога. Цей день був офіційно заснований 2009 року на Міжнародній конференції соціальних педагогів у Копенгагені. Метою цього дня є визнання важливої ролі соціальних педагогів у суспільстві. Вони допомагають дітям, молоді та дорослим адаптуватися до соціальних умов, підтримують їх у складних життєвих ситуаціях та сприяють їхньому соціальному розвитку. Соціальні педагоги працюють у школах, соціальних службах, громадських організаціях та інших установах, де їхня допомога є необхідною.А ще 2 жовтня Всесвітній день без алкоголю. Цей день спрямований на підвищення обізнаності про шкідливий вплив алкоголю на здоров’я та суспільство12. Він також нагадує про важливість здорового способу життя та підтримки тих, хто бореться з алкогольною залежністю. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), вживання алкоголю є одним із провідних факторів ризику смерті та інвалідності у всьому світі. Щорічно близько 3 мільйонів людей помирають через вживання алкоголю. Цей день надає можливість задуматися про вплив алкоголю на організм і суспільство загалом, а також про способи боротьби з алкоголізмом та його наслідками.2 жовтня святкують Всесвітній день сільськогосподарських тварин. Цей день був заснований 1983 року і присвячений викриттю непотрібних страждань та смерті тварин, вирощених та забитих для їжі. Метою цього дня є підвищення обізнаності про умови утримання сільськогосподарських тварин та сприяння їхньому добробуту. Цього дня проводяться різноманітні заходи, такі як конференції, семінари та акції, спрямовані на покращення умов утримання тварин та зменшення їхніх страждань. Це також нагода для обговорення етичних питань, пов’язаних з використанням тварин у сільському господарстві.