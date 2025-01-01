Зупинилося серце воїна з Волині Вадима Муца
Сьогодні, 22:16
Трагічна новина надійшла знову в Камінь-Каширську громаду - зупинилося серце воїна-краянина Вадима Муца.
Про це повідомили на сторінці Камінь-Каширської громади.
"На жаль, несподівано та завчасно зупинилося серце мужнього оборонця, жителя села Раків Ліс – Муца Вадима Вячеславовича, 1976 року народження. Камінь-Каширська міська рада висловлює щирі і сердечні співчуття родині бійця. Неможливо знайти слова розради і втіхи рідним людям померлого Героя. Хай Господь буде поруч з вами в час нестерпного болю", - йдеться у дописі.
Деталі прибуття скорботного кортежу із полеглим військовослужбовцем повідомимо додатково.
Колектив Інформаційного агетства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного воїна.
