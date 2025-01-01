Зупинилося серце воїна з Волині Вадима Муца

Зупинилося серце воїна з Волині Вадима Муца
Трагічна новина надійшла знову в Камінь-Каширську громаду - зупинилося серце воїна-краянина Вадима Муца.

Про це повідомили на сторінці Камінь-Каширської громади.

"На жаль, несподівано та завчасно зупинилося серце мужнього оборонця, жителя села Раків Ліс – Муца Вадима Вячеславовича, 1976 року народження. Камінь-Каширська міська рада висловлює щирі і сердечні співчуття родині бійця. Неможливо знайти слова розради і втіхи рідним людям померлого Героя. Хай Господь буде поруч з вами в час нестерпного болю", - йдеться у дописі.

Деталі прибуття скорботного кортежу із полеглим військовослужбовцем повідомимо додатково.

Колектив Інформаційного агетства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Вадим Муц, Волинь, смерть, воїн, Камінь-Каширський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зупинилося серце воїна з Волині Вадима Муца
Сьогодні, 22:16
У Луцьку почали демонтаж частини дев'ятиповерхівки, пошкодженої під час російського обстрілу. ВІДЕО
Сьогодні, 21:58
Біоботанічний імпульс: як System 4 Bio Botanical Serum запускає ріст і повертає густоту
Сьогодні, 21:30
Через російський обстріл на ЧАЕС стався блекаут
Сьогодні, 21:17
Зеленський вручив 20 БрОП «Любарт» бойовий прапор. ФОТО
Сьогодні, 20:35
Медіа
відео
1/8