У місті на Волині вручили ордени «За мужність»

У місті Ківерці на Волині відбулися заходи з нагоди Дня Захисників і Захисниць, під час яких були вручені нагороди.Про це повідомили у Ківерцівській міській раді.1 жовтня, у день Покрови Пресвятої Богородиці, у Ківерцях, на Меморіалі Слави відбулися заходи з нагоди Дня Захисників і Захисниць.Хвилиною мовчання вшанували пам’ять тих, хто ціною власного життя виборює свободу для українського народу, назвавши поіменно ківерцівських героїв-захисників з числа Небесного воїнства. Їхні імена навічно закарбовані на граніті Стелли пам’яті Меморіального комплексу та на скрижалях пам’яті українського народу. І віриться, що герої з Небесного Легіону подякували нам за цю пам’ять символічними помахами крил чорно-білого лелеки, що цієї миті пролітав над Меморіалом Слави.Підполковник, начальник групи психологічної підтримки персоналу Луцького РТЦК та СП привітав зі святом земляків – захисників та захисниць - та подякував їм за щоденний ратний подвиг, перед яким схиляє голову весь світ. Юрій Михайлович також попросив пробачення у сімей загиблих, через те, що не зуміли вберегти від ворожої кулі їхніх рідних, зауваживши:"Вічна слава нашим героям-землякам - тим, хто до останнього подиху не випустив з рук зброї, хто загинув у боях за Україну. Доземний уклін їхнім родинам. Вони загинули заради мирного українського неба та щасливого майбутнього нашої країни".Підполковник Юрій Хом’як зачитав Указ Президента України № 541 від 23 липня 2025 року про нагородження орденом «За мужність» ІІІ ступеня, яким був удостоєний (посмертно), та вручив нагороду матері Героя –Міський голова вручив квіти.Юрій Михайлович також зачитав Указ Президента України № 540 від 23 липня 2025 року про нагородження орденом «За мужність» ІІІ ступеня та вручив державну відзнаку особисто герою-земляку –Панахиду за загиблими відслужив протоієрейта освятив меморіальні дошки на Стелі пам’яті.Пам’ятний захід на честь захисників і захисниць України завершився спільним виконанням Духовного Гімну України «Боже Великий, Єдиний».