У місті на Волині вручили ордени «За мужність»
Сьогодні, 06:31
У місті Ківерці на Волині відбулися заходи з нагоди Дня Захисників і Захисниць, під час яких були вручені нагороди.
Про це повідомили у Ківерцівській міській раді.
1 жовтня, у день Покрови Пресвятої Богородиці, у Ківерцях, на Меморіалі Слави відбулися заходи з нагоди Дня Захисників і Захисниць.
Хвилиною мовчання вшанували пам’ять тих, хто ціною власного життя виборює свободу для українського народу, назвавши поіменно ківерцівських героїв-захисників з числа Небесного воїнства. Їхні імена навічно закарбовані на граніті Стелли пам’яті Меморіального комплексу та на скрижалях пам’яті українського народу. І віриться, що герої з Небесного Легіону подякували нам за цю пам’ять символічними помахами крил чорно-білого лелеки, що цієї миті пролітав над Меморіалом Слави.
Підполковник Юрій Хом’як, начальник групи психологічної підтримки персоналу Луцького РТЦК та СП привітав зі святом земляків – захисників та захисниць - та подякував їм за щоденний ратний подвиг, перед яким схиляє голову весь світ. Юрій Михайлович також попросив пробачення у сімей загиблих, через те, що не зуміли вберегти від ворожої кулі їхніх рідних, зауваживши:
"Вічна слава нашим героям-землякам - тим, хто до останнього подиху не випустив з рук зброї, хто загинув у боях за Україну. Доземний уклін їхнім родинам. Вони загинули заради мирного українського неба та щасливого майбутнього нашої країни".
Підполковник Юрій Хом’як зачитав Указ Президента України № 541 від 23 липня 2025 року про нагородження орденом «За мужність» ІІІ ступеня, яким був удостоєний (посмертно) Радчук Юрій Миколайович, та вручив нагороду матері Героя – Людмилі Михайлівні. Міський голова вручив квіти.
Юрій Михайлович також зачитав Указ Президента України № 540 від 23 липня 2025 року про нагородження орденом «За мужність» ІІІ ступеня та вручив державну відзнаку особисто герою-земляку – Олександру Володимировичу Грицюку.
Панахиду за загиблими відслужив протоієрей Іван Семенюк та освятив меморіальні дошки на Стелі пам’яті.
Пам’ятний захід на честь захисників і захисниць України завершився спільним виконанням Духовного Гімну України «Боже Великий, Єдиний».
