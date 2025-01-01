В Україні збільшать виплати сім'ям із дітьми-сиротами





Про це повідомляє Олексія Гончаренка в Telegram.



За словами Гончаренка, рішення Кабміну передбачає, що середньомісячний розмір виплат на одного з прийомних батьків буде таким:



2026 рік - 16 240, 64 гривень;

2027 рік - 16 992,16 гривень;

2028 рік - 17 894,96 гривень.

При цьому середньомісячний розмір виплат на одного з батьків-вихователів дитбудинку сімейного типу буде таким:



2026 рік - 52 782,08 гривень;

2027 рік - 55 224,52 гривень;

2028 рік - 58 158,62 гривень.

Виплати для дітей, над якими встановили опіку

Нагадаємо, в Україні для дітей, над якими встановили опіку, передбачена фінансова підтримка від держави.



Зокрема, виплати на дітей до 6 років становлять 6 407,5 грн (2,5 прожиткових мінімуму для дітей цього віку).



Водночас дітям, які старші за 6 років, виплачують 7 990 грн (2,5 прожиткових мінімуму для дітей цього віку).

