В Україні збільшать виплати сім'ям із дітьми-сиротами
Сьогодні, 07:32
Кабмін збільшує виплати українським батькам-вихователям і прийомним батькам дітей-сиріт. Вони зростатимуть протягом наступних трьох років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка в Telegram.
За словами Гончаренка, рішення Кабміну передбачає, що середньомісячний розмір виплат на одного з прийомних батьків буде таким:
2026 рік - 16 240, 64 гривень;
2027 рік - 16 992,16 гривень;
2028 рік - 17 894,96 гривень.
При цьому середньомісячний розмір виплат на одного з батьків-вихователів дитбудинку сімейного типу буде таким:
2026 рік - 52 782,08 гривень;
2027 рік - 55 224,52 гривень;
2028 рік - 58 158,62 гривень.
Виплати для дітей, над якими встановили опіку
Нагадаємо, в Україні для дітей, над якими встановили опіку, передбачена фінансова підтримка від держави.
Зокрема, виплати на дітей до 6 років становлять 6 407,5 грн (2,5 прожиткових мінімуму для дітей цього віку).
Водночас дітям, які старші за 6 років, виплачують 7 990 грн (2,5 прожиткових мінімуму для дітей цього віку).
