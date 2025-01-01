На Волині дозволили ловити раків

30 вересня на рибогосподарських водних об’єктах України завершилася заборона на лов раків у період їх другої линьки.Отже, від 1 жовтня поціновувачі річкових делікатесів можуть знову насолоджуватися ловом цих безхребетних, дотримуючись Правил любительського рибальства, - плвіомляють на сайті Державного агентства розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.Зокрема, одній особі за добу дозволено впіймати 30 екземплярів раків. Ловити цих членистоногих можна:- ручним збиранням,- раколовками конструкції «хапка» діаметром не більше 70 см з кроком вічка не більше 22 мм у кількості не більше однієї одиниці на одного рибалку,- підсакою діаметром не більше 100 см або «хваткою» («павуком»), розмір якої не перевищує 1×1 м із кроком вічка сіткового полотна не більше 10 мм.Водночас заборонено ручне збирання раків у темний час доби (пізніше години від заходу сонця та раніше години до його сходу) із застосуванням підсвічування.Крім того, пам’ятайте про мінімальний розмір рака, якого дозволено ловити у водоймах України, а саме:- у дніпровських водосховищах – 11 см;- в інших внутрішніх водних об’єктах та Чорноморському регіоні – 10 см,- в Азовському регіоні – 9 см.Розмір раків визначають шляхом вимірювання довжини по спині – від лінії, що поєднує середину очей, до краю середньої хвостової пластини.«Рак — це не лише цінний харчовий продукт, а й важлива ланка екосистеми. Він виконує роль санітара водойм, поїдаючи залишки органіки та очищуючи дно. Зменшення його популяції негативно впливає на екологічний баланс річок та озер. Тому закликаю рибалок відповідально ставитися до цих річкових мешканців і дотримуватися правил рибальства», - зазначив Голова Держрибагентства Ігор Клименок.За незаконний вилов раків передбачено покарання – від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування завданих рибному господарству збитків. Компенсація за одного незаконно виловленого рака становить 3 332 грн.