США нададуть Україні розвіддані для ударів ракетами по російській енергетиці, - WSJ





Про це пише



Окрім того, у Вашингтоні хочуть, щоб до цієї ініціативи долучилися й інші країни НАТО.



Американські розвіддані й раніше передавалися українській стороні, але зараз йдеться про нові технологічні можливості для ураження російських нафтопереробних заводів, трубопроводів, електростанцій та інших інфраструктурних об'єктів, які дають Кремлю гроші для ведення війни.



Джерела WSJ підтверджують, що питання надання Україні далекобійних ракет розглядається у Білому домі.



Міністерство війни США виділить 179 млн доларів, частина з яких підуть на потреби України.

