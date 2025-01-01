Знеструмлення Чорнобильської АЕС через обстріл рф: на всіх об'єктах відновили електропостачання





Про це повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук, пише



За її словами, рівень радіації на об’єкті не перевищує контрольних рівнів. Загроз для населення немає.



Нагадаємо, унаслідок російської атаки на енергооб’єкт у Славутичі на Чорнобильській АЕС виникла надзвичайна ситуація і вона опинилася у блекауті. Без електропостачання залишився Новий безпечний конфайнмент (НБК), що ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС та запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля.



Міжнародне агентство з атомної енергії підтвердило коливання напруги на АЕС після втрати контакту з лінією 330 кВ у Славутичі. Там додали, що об’єкт швидко під’єднався до запасних ліній й електропостачання відновили, за винятком НБК, куди електроенергію подавали два аварійні дизельні генератори.



Президент Володимир Зеленський зауважив, що блекаут тривав понад три години. За його словами, крім нового саркофага, без електропостачання перебувало сховище, в якому зберігається 80% відпрацьованого ядерного палива загальною вагою понад 3250 тонн.



Глава держави упевнений, що це був цілеспрямований удар, під час якого росіяни, за попередньою оцінкою, застосували понад 20 дронів. Частину з них вдалося збити.



Зеленський назвав «слабкою» позицію МАГАТЕ та особисто її генерального директора Рафаеля Гроссі. Він також згадав, що восьмий день триває блекаут на Запорізькій АЕС, що розпочався через російські обстріли в районі станції.



Нагадаємо, у ніч проти 14 лютого у НБК Чорнобильської АЕС влучив російський ударний дрон із фугасною бойовою. Надзвичайники виявили кілька місць із пошкодженнями.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Чорнобильській атомній станції повністю відновили електропостачання на всіх обʼєктах, які були знеструмлені через російський обстріл у Славутичі.Про це повідомила міністерка енергетики, пише Громадське За її словами, рівень радіації на об’єкті не перевищує контрольних рівнів. Загроз для населення немає.Нагадаємо, унаслідок російської атаки на енергооб’єкт у Славутичі на Чорнобильській АЕС виникла надзвичайна ситуація і вона опинилася у блекауті. Без електропостачання залишився Новий безпечний конфайнмент (НБК), що ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС та запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля.Міжнародне агентство з атомної енергії підтвердило коливання напруги на АЕС після втрати контакту з лінією 330 кВ у Славутичі. Там додали, що об’єкт швидко під’єднався до запасних ліній й електропостачання відновили, за винятком НБК, куди електроенергію подавали два аварійні дизельні генератори.Президент Володимир Зеленський зауважив, що блекаут тривав понад три години. За його словами, крім нового саркофага, без електропостачання перебувало сховище, в якому зберігається 80% відпрацьованого ядерного палива загальною вагою понад 3250 тонн.Глава держави упевнений, що це був цілеспрямований удар, під час якого росіяни, за попередньою оцінкою, застосували понад 20 дронів. Частину з них вдалося збити.Зеленський назвав «слабкою» позицію МАГАТЕ та особисто її генерального директора Рафаеля Гроссі. Він також згадав, що восьмий день триває блекаут на Запорізькій АЕС, що розпочався через російські обстріли в районі станції.Нагадаємо, у ніч проти 14 лютого у НБК Чорнобильської АЕС влучив російський ударний дрон із фугасною бойовою. Надзвичайники виявили кілька місць із пошкодженнями.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію