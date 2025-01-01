Волинським поліцейським-добровольцям, які захищають Україну, вручили відзнаки
Сьогодні, 10:17
Бійці отримали відзнаки Президента України «За оборону України», Почесні нагрудні знаки Головнокомандувача ЗСУ «Срібний Хрест», відзнаку НПУ «Знак пошани», а також цінні подарунки та подяки і чергові звання.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
День захисників і захисниць розпочався з участі працівників поліції в загальнонаціональній хвилині мовчання та молебні за загиблими героями на Театральному майдані. Керівництво та містяни поклали квіти до пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за Єдність України».
Опісля в ГУНП у Волинській області начальник поліції Олег Сліпчук вручив відзнаки поліцейським-добровольцям за зразкове виконання службових обов’язків, вагомий внесок у забезпеченні та здійснені заходів з національної безпеки і оборони, відсічі та стримуванні збройної агресії.
У медзакладі Олег Степанович відвідав поранених поліцейських. Майору поліції Василю Вітру вручено відзнаку Президента «За оборону України». Навесні боєць, перебуваючи на позиції, отримав важке поранення. Його побратими не залишили колегу в біді, а евакуювали в безпечне місце, врятувавши життя. На лікуванні перебуває і майор поліції Олександр Кот, якому вручили чергове спеціальне звання – підполковник поліції. Звання старшого сержанта поліції отримав Михайло Сич.
Потому Олег Сліпчук відвідав інших бійців стрілецького батальйону. Серед нагороджених – заступник командира підрозділу, підполковник поліції Руслан Гоголь. Він та його побратими отримали відзнаку Головнокомандувача ЗСУ «Срібний Хрест».
