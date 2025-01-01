Волинським поліцейським-добровольцям, які захищають Україну, вручили відзнаки

Бійці отримали відзнаки Президента України «За оборону України», Почесні нагрудні знаки Головнокомандувача ЗСУ «Срібний Хрест», відзнаку НПУ «Знак пошани», а також цінні подарунки та подяки і чергові звання.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.День захисників і захисниць розпочався з участі працівників поліції в загальнонаціональній хвилині мовчання та молебні за загиблими героями на Театральному майдані. Керівництво та містяни поклали квіти до пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за Єдність України».Опісля в ГУНП у Волинській області начальник поліціївручив відзнаки поліцейським-добровольцям за зразкове виконання службових обов’язків, вагомий внесок у забезпеченні та здійснені заходів з національної безпеки і оборони, відсічі та стримуванні збройної агресії.У медзакладі Олег Степанович відвідав поранених поліцейських. Майору поліціївручено відзнаку Президента «За оборону України». Навесні боєць, перебуваючи на позиції, отримав важке поранення. Його побратими не залишили колегу в біді, а евакуювали в безпечне місце, врятувавши життя. На лікуванні перебуває і майор поліції, якому вручили чергове спеціальне звання – підполковник поліції. Звання старшого сержанта поліції отримавПотому Олег Сліпчук відвідав інших бійців стрілецького батальйону. Серед нагороджених – заступник командира підрозділу, підполковник поліції. Він та його побратими отримали відзнаку Головнокомандувача ЗСУ «Срібний Хрест».