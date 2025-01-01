Волинян попередили про небезпеку заморозків
Сьогодні, 10:31
Волинський обласний гідрометеорологічний центр опублікував попередження про стихійне метеорологічне явище.
Про це йдеться у повідомленні на каналі центру у телеграмі.
За даними синоптиків, вночі та вранці 3 жовтня по Волині очікуються заморозки у повітрі 0-3⁰.
«Рівень небезпечності другий, помаранчевий», - йдеться у повідомленні Волинського обласного гідрометцентру.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на каналі центру у телеграмі.
За даними синоптиків, вночі та вранці 3 жовтня по Волині очікуються заморозки у повітрі 0-3⁰.
«Рівень небезпечності другий, помаранчевий», - йдеться у повідомленні Волинського обласного гідрометцентру.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Подружжя російських агентів готувало теракт в Одесі
Сьогодні, 11:01
Волинян попередили про небезпеку заморозків
Сьогодні, 10:31
Надійшла звістка про загибель на війні Героя з Луцька
Сьогодні, 10:00