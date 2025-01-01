Волинян попередили про небезпеку заморозків





Про це йдеться у повідомленні на каналі центру у телеграмі.



За даними синоптиків, вночі та вранці 3 жовтня по Волині очікуються заморозки у повітрі 0-3⁰.



«Рівень небезпечності другий, помаранчевий», - йдеться у повідомленні Волинського обласного гідрометцентру.





