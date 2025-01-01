Волинян попередили про небезпеку заморозків

Волинян попередили про небезпеку заморозків
Волинський обласний гідрометеорологічний центр опублікував попередження про стихійне метеорологічне явище.

Про це йдеться у повідомленні на каналі центру у телеграмі.

За даними синоптиків, вночі та вранці 3 жовтня по Волині очікуються заморозки у повітрі 0-3⁰.

«Рівень небезпечності другий, помаранчевий», - йдеться у повідомленні Волинського обласного гідрометцентру.

Волинян попередили про небезпеку заморозків

Теги: Погода, Луцьк, Волинь
