Надійшла звістка про загибель на війні Героя з Луцька

Через рік підтвердили загибель на Луганщині неподалік Нововодяного військовослужбовця Дмитра Загурного з Луцька.

Про це у телеграмі повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

«На жаль, маємо ще одну втрату. Загурний Дмитро Богданович, 28.08.1999 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-помічника гранатометника 3 механізованого відділення 3 механізованого взводу 3 механізованої роти 1 механізованого батальйону», - зазначив Поліщук.

Солдат Загурний Дмитро Богданович загинув 21 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Нововодяне Луганської області.

«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, честь та шана Герою!» - йдеться у повідомленні міського голови.

