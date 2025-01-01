Надійшла звістка про загибель на війні Героя з Луцька

Через рік підтвердили загибель на Луганщині неподалік Нововодяного військовослужбовця Дмитра Загурного з Луцька.Про це у телеграмі повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.«На жаль, маємо ще одну втрату. Загурний Дмитро Богданович, 28.08.1999 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-помічника гранатометника 3 механізованого відділення 3 механізованого взводу 3 механізованої роти 1 механізованого батальйону», - зазначив Поліщук.Солдат Загурний Дмитро Богданович загинув 21 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Нововодяне Луганської області.«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, честь та шана Герою!» - йдеться у повідомленні міського голови.