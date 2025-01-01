Надійшла звістка про загибель на війні Героя з Луцька
Сьогодні, 10:00
Через рік підтвердили загибель на Луганщині неподалік Нововодяного військовослужбовця Дмитра Загурного з Луцька.
Про це у телеграмі повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
«На жаль, маємо ще одну втрату. Загурний Дмитро Богданович, 28.08.1999 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-помічника гранатометника 3 механізованого відділення 3 механізованого взводу 3 механізованої роти 1 механізованого батальйону», - зазначив Поліщук.
Солдат Загурний Дмитро Богданович загинув 21 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Нововодяне Луганської області.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, честь та шана Герою!» - йдеться у повідомленні міського голови.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
«На жаль, маємо ще одну втрату. Загурний Дмитро Богданович, 28.08.1999 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-помічника гранатометника 3 механізованого відділення 3 механізованого взводу 3 механізованої роти 1 механізованого батальйону», - зазначив Поліщук.
Солдат Загурний Дмитро Богданович загинув 21 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Нововодяне Луганської області.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять, честь та шана Герою!» - йдеться у повідомленні міського голови.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинян попередили про небезпеку заморозків
Сьогодні, 10:31
Надійшла звістка про загибель на війні Героя з Луцька
Сьогодні, 10:00
Знеструмлення Чорнобильської АЕС через обстріл рф: на всіх об'єктах відновили електропостачання
Сьогодні, 09:48
У бою на Дніпропетровщині загинув волинянин
Сьогодні, 09:35