У бою на Дніпропетровщині загинув волинянин

Неподалік села Степове на Дніпропетровщині у бою із російськими загарбниками поліг військовий із ВолиніПро це повідомила Сошичненська громада у фейсбуці.Знову трагічна звістка надійшла до громади. «Із глибоким сумом повідомляємо, загинув житель села Стобихівка, Яренчук Василь Васильович, 01.11.1977 року народження», - йдеться у повідомленні.Життя захисника обірвалося поблизу населеного пункту Степове на Дніпропетровщині під час виконання бойового завдання.«Схиляємо голови у глибокій скорботі, висловлюючи щирі співчуття родині, близьким та побратимам загиблого Героя. Ми завжди пам'ятатимемо Василя Васильовича як Героя, який віддав своє життя за рідну землю та наближав нашу Перемогу. Вся громада розділяє цей невимовний біль втрати. Вічна пам'ять і слава Герою!» - зазначили у громаді.Деталі прибуття скорботного кортежу та час прощання будуть повідомлені додатково.