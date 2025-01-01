Зірки українського стендапу зберуться у Луцьку заради бригади «Любарт»

У Луцьку відбудеться благодійний стендап-концерт, який об'єднає відомих українських гумористів заради підтримки 20-ї бригади оперативного призначення «Любарт» 1-го корпусу НГУ «АЗОВ».

Про це повідомили організатори заходу.

Виручені кошти будуть спрямовані на забезпечення потреб бійців підрозділу.

Початок заходу о 19:00 10 жовтня в РЦ «Промінь».

На сцені виступлять одні з найяскравіших представників української стендап-сцени:

- Олег Лузанов

- Богдан Вахнич

- Антон Тимошенко

- Вадим Дзюнько

- Артем Лиман

Кожен виступ цих артистів — це не лише порція якісного гумору та можливість відволіктися від буденності, а й пряма допомога українським військовим. Організатори наголошують, що присутність кожного глядача на заході є важливим внеском у спільну справу.

"Усі виступи наших стендап-артистів та ваша присутність на заході — це важливий внесок у посилення обороноздатності країни, адже усі виручені кошти будуть спрямовані на забезпечення потреб бригади «Любарт»", — зазначають організатори.

Квитки можна придбати за цим посиланням.
