Зірки українського стендапу зберуться у Луцьку заради бригади «Любарт»





Про це повідомили організатори заходу.



Виручені кошти будуть спрямовані на забезпечення потреб бійців підрозділу.



Початок заходу о 19:00 10 жовтня в РЦ «Промінь».



На сцені виступлять одні з найяскравіших представників української стендап-сцени:



- Олег Лузанов



- Богдан Вахнич



- Антон Тимошенко



- Вадим Дзюнько



- Артем Лиман



Кожен виступ цих артистів — це не лише порція якісного гумору та можливість відволіктися від буденності, а й пряма допомога українським військовим. Організатори наголошують, що присутність кожного глядача на заході є важливим внеском у спільну справу.



"Усі виступи наших стендап-артистів та ваша присутність на заході — це важливий внесок у посилення обороноздатності країни, адже усі виручені кошти будуть спрямовані на забезпечення потреб бригади «Любарт»", — зазначають організатори.



Квитки можна придбати за цим



