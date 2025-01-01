Подружжя російських агентів готувало теракт в Одесі
Сьогодні, 11:01
Працівники СБУ затримали подружній «тандем» агентів рф, які готували терористичний акт в Одесі.
Про це у телеграмі повідомляє СБУ.
Контррозвідка Служби безпеки запобігла новому теракту в Одесі. За результатами комплексних заходів затримано подружжя ворожих агентів, які за завданням рф готували підрив українських військових.
Для вчинення теракту фігуранти отримали від російських спецслужбістів координати, за якими знайшли схрон і забрали з нього саморобний вибуховий пристрій (СВП).
Перед цим агенти промоніторили місця найбільшого зосередження особового складу Сил оборони, позначали ці локації на гугл-картах та «прозвітували» куратору з рф.
Після «погодження» одного з об’єктів з рашистом фігуранти планували закласти там вибухівку.
Служба безпеки завчасно викрила агентів, задокументувала їхні злочини і затримала, коли вони прямували до місця запланованого теракту.
За даними слідства, ворожими агентами виявилася подружня пара безробітних одеситів, яких ворог завербував у Телеграм-каналі з пошуку «легких заробітків».
Під час обшуків у затриманих вилучено смартфони із доказами роботи на ворога.
Слідчі СБУ повідомили обом агентам про підозру за ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (підготовка до терористичного акту).
Додатково вирішується питання щодо кваліфікації їхніх злочинів як державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє СБУ.
Контррозвідка Служби безпеки запобігла новому теракту в Одесі. За результатами комплексних заходів затримано подружжя ворожих агентів, які за завданням рф готували підрив українських військових.
Для вчинення теракту фігуранти отримали від російських спецслужбістів координати, за якими знайшли схрон і забрали з нього саморобний вибуховий пристрій (СВП).
Перед цим агенти промоніторили місця найбільшого зосередження особового складу Сил оборони, позначали ці локації на гугл-картах та «прозвітували» куратору з рф.
Після «погодження» одного з об’єктів з рашистом фігуранти планували закласти там вибухівку.
Служба безпеки завчасно викрила агентів, задокументувала їхні злочини і затримала, коли вони прямували до місця запланованого теракту.
За даними слідства, ворожими агентами виявилася подружня пара безробітних одеситів, яких ворог завербував у Телеграм-каналі з пошуку «легких заробітків».
Під час обшуків у затриманих вилучено смартфони із доказами роботи на ворога.
Слідчі СБУ повідомили обом агентам про підозру за ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (підготовка до терористичного акту).
Додатково вирішується питання щодо кваліфікації їхніх злочинів як державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Подружжя російських агентів готувало теракт в Одесі
Сьогодні, 11:01
Волинян попередили про небезпеку заморозків
Сьогодні, 10:31
Надійшла звістка про загибель на війні Героя з Луцька
Сьогодні, 10:00