На Харківщині жінка, яка жила з уламком у тілі від Другої світової, загинула від ракети рф

Алла Миколаївна пройшла крізь Другу світову, але не пережила російської агресії.



Про це повідомляє



Вчора, 1 жовтня, близько 19:05 збройні сили Російської Федерації завдали ракетного удару по місті Балаклія Харківської області. Ракета влучила у двір багатоквартирного будинку, пошкодивши також:



кафе,



аптеку,



магазини,



адміністративну будівлю,



автомобілі.



Внаслідок атаки загинула 88-річна жінка - Алла Миколаївна.



Постраждали десять людей, серед них дівчинка 2021 року народження, якій діагностовано гостру реакцію на стрес.



Попередньо встановлено, що ворог використав ракету типу "Іскандер-М".



Особлива увага до трагедії пов’язана з історією загиблої. Алла Миколаївна вперше була поранена у дитинстві, під час Другої світової війни, у 1941 році, коли їй було всього 4 роки. Вона вижила, росла та жила з пам’яттю про ті страшні роки та носила в спині уламок від минулої війни.



"Нинішню війну Алла Миколаївна пережити не змогла. Сьогодні її життя забрала Росія. Вона пройшла крізь Другу світову, щоб побачити незалежну й мирну Україну. Але не дожила до перемоги та миру на рідній землі", - зауважили в прокуратурі.



Російська атака на Бакалію



Нагадаємо, вчора, 1 жовтня, російські окупанти завдали ракетного удару по Балаклії Харківської області.



Було зафіксовано влучання ракети в землю поруч із п'ятиповерховим житловим будинком. Спалахнула пожежа в одній із квартир.



Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки загинула 70-річна жінка. Також були поранені 79-річна, 78-річна, 35-річна та 60-річна жінки. Їх госпіталізували.

