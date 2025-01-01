На Харківщині жінка, яка жила з уламком у тілі від Другої світової, загинула від ракети рф
Сьогодні, 11:40
Ракета РФ забрала життя жінки, яка вперше була поранена ще у 1941 році. Алла Миколаївна пройшла крізь Другу світову, але не пережила російської агресії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Вчора, 1 жовтня, близько 19:05 збройні сили Російської Федерації завдали ракетного удару по місті Балаклія Харківської області. Ракета влучила у двір багатоквартирного будинку, пошкодивши також:
кафе,
аптеку,
магазини,
адміністративну будівлю,
автомобілі.
Внаслідок атаки загинула 88-річна жінка - Алла Миколаївна.
Постраждали десять людей, серед них дівчинка 2021 року народження, якій діагностовано гостру реакцію на стрес.
Попередньо встановлено, що ворог використав ракету типу "Іскандер-М".
Особлива увага до трагедії пов’язана з історією загиблої. Алла Миколаївна вперше була поранена у дитинстві, під час Другої світової війни, у 1941 році, коли їй було всього 4 роки. Вона вижила, росла та жила з пам’яттю про ті страшні роки та носила в спині уламок від минулої війни.
"Нинішню війну Алла Миколаївна пережити не змогла. Сьогодні її життя забрала Росія. Вона пройшла крізь Другу світову, щоб побачити незалежну й мирну Україну. Але не дожила до перемоги та миру на рідній землі", - зауважили в прокуратурі.
Російська атака на Бакалію
Нагадаємо, вчора, 1 жовтня, російські окупанти завдали ракетного удару по Балаклії Харківської області.
Було зафіксовано влучання ракети в землю поруч із п'ятиповерховим житловим будинком. Спалахнула пожежа в одній із квартир.
Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки загинула 70-річна жінка. Також були поранені 79-річна, 78-річна, 35-річна та 60-річна жінки. Їх госпіталізували.
