Загибель волинянина на війні підтвердила ДНК-експертиза

Лише через п’ять місяців з допомогою експертизи ДНК встановили факт загибелі на війні волинського військовослужбовця Михайла Ткачука, який із початку травня вважався зниклим безвісти.

Про це у фейсбуці повідомила Турійська селищна рада.

«Сумна звістка для Турійської громади. З глибоким сумом повідомляємо, що у російсько-українській війні загинув наш земляк, турійчанин Ткачук Михайло Алектинович (16.07.1986 р.н.)», - йдеться у повідомленні.

Михайло мужньо боронив Україну на Херсонщині. Із 8 травня 2025 року він вважався зниклим безвісти, і лише після проведеної ДНК-експертизи, на жаль, було встановлено його загибель. До Збройних сил України Михайло був мобілізований у вересні 2023 року.

У зв'язку з трагічною подією у громаді оголошується триденна жалоба.

«Висловлюємо щирі співчуття мамі Вірі Гаврилівні, рідним та близьким. Про прибуття траурного кортежу та деталі поховання буде повідомлено додатково. Вічна пам'ять та шана Герою!» - зазначили у селищній раді.

