На війні загинув священник ПЦУ з Волині

У боях із російськими загарбниками обірвалося життя військовослужбовця, викладача Волинської православної богословської академії отцяПро це навчальний заклад повідомив у фейсбуці.«З глибоким сумом та болем повідомляємо про трагічну загибель на фронті нашого випускника та викладача, військовослужбовця, отця Віталія Янковського, який добровільно став на захист України, віддавши найдорожче — своє життя — за свободу, незалежність та мир нашої Батьківщини», - йдеться у повідомленні.Отець Віталій навчався, у 1995-му закінчив та згодом викладав у Волинській духовній семінарії, був кліриком Волинської єпархії.Похорон загиблого відбудеться в п'ятницю, 3 жовтня, у Рівному.• 10:00 прощання на майдані Незалежності.• 10:40 виїзд до Свято-Покровського Собору, де і відбудеться чин похорону.«Молимося за упокій його душі та висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та побратимам. Вічна пам'ять!» - зазначили у духовній академії.