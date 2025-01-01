На будинок впав боєприпас з літака: на Волині постраждалій сім'ї збирають кошти





Про це Тетяна Худінова у фейсбуці.



Подаємо її допис без змін.



"Від трагедії минуло вже три тижні. Страшно було йти до хати, яка на фото здавалася руїною. Дорогою зустрічаю тітку Галю, ту саму, чий дім знищений. На старенькому возику вона тягла мішок будівельного клею — для ремонту грубки у тимчасовому житлі.



Зайшла в місцевий магазин (який теж постраждав від вибуху), взяла свіжу запашну булку з маком і рушила до неї.



Дивлюся навколо — кожне господарство зазнало втрат. У когось зруйнований дах, у когось повибивало вікна… А у Шрамків — дім знищений повністю, усе те, що вони роками наживали.



Підійшла до місця трагедії — серце стискає від страху й відчаю. В одну мить люди залишилися ні з чим.



Тітка Галя з чоловіком тепер мешкають у старій хаті по сусідству, яка теж пошкоджена. Їхні сини, Віталік і Коля, власними силами допомагають відновлювати старенький будиночок: пробили скважину, проводять воду, підвозять матеріали. Приїхав бус із гіпсокартоном — ним хочуть укріпити старі дерев’яні стелі та потріскані стіни, у тріщини яких можна просунути палець.



Заходжу до хати. Господиня невтомно ліпить пампушки — випробовує нову духовку, яку купив священник Роман Палій разом із небайдужими людьми.



Тітка Галя показує умови, ділиться болем і труднощами. Каже: найважче змиритися з тим, що більше немає свого дому. Місцева влада на папері обіцяла допомогу, та на ділі — нічого. Вікна досі закриті звичайною плівкою, крізь яку гуляє пронизливий осінній вітер. У хаті холодно. На ногах у господині теплі шкарпетки, але зверху — лише старі шльопанці. Невизначеність лякає.



Ми йдемо разом до зруйнованої хати. Під’їжджає дядько Володя. В його очах — страх і розчарування. Як господар, проводить мене територією, розповідає, що де стояло. І хоч я все пам’ятаю сама — перед очима досі постає картинка великого гарного будинку, трактора, старої Дрильової хати, вузької стежини… Там, де була стежка, тепер вирва заввишки з мене — від ракети", - йдеться в дописі жінки.



Реквізити банківської карти для підтримки постраждалої сімʼї:



4149499085646543



