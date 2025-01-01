Патрульні оперативно спіймали злодія в Ковелі

Патрульні у Ковелі оперативно затримали чоловіка, який ймовірно здійснив крадіжку. Мова йде про мобільний телефон.

Про це у телеграмі повідомляє патрульна поліція Волині.

У Ковелі правоохоронці отримали повідомлення про крадіжку в одній з аптек міста. Патрульні опитали заявницю та передали орієнтування екіпажам.

Під час обстеження прилеглих територій інспектори помітили підозрілого чоловіка, який підпадав під орієнтування. Його швидко наздогнали, провели поверхневу перевірку та виявили телефон і зарядний пристрій, викрадені з аптеки.

Чоловік не зміг чітко пояснити, як ці речі опинилися у нього. Надалі його доставили до відділку поліції для встановлення всіх обставин події.

Відомо, що стосовно дій затриманого внесено відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) ККУ.

