Патрульні оперативно спіймали злодія в Ковелі

Патрульні у Ковелі оперативно затримали чоловіка, який ймовірно здійснив крадіжку. Мова йде про мобільний телефон.Про це у телеграмі повідомляє патрульна поліція Волині.У Ковелі правоохоронці отримали повідомлення про крадіжку в одній з аптек міста. Патрульні опитали заявницю та передали орієнтування екіпажам.Під час обстеження прилеглих територій інспектори помітили підозрілого чоловіка, який підпадав під орієнтування. Його швидко наздогнали, провели поверхневу перевірку та виявили телефон і зарядний пристрій, викрадені з аптеки.Чоловік не зміг чітко пояснити, як ці речі опинилися у нього. Надалі його доставили до відділку поліції для встановлення всіх обставин події.Відомо, що стосовно дій затриманого внесено відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) ККУ.