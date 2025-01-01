Обстріли енергетичної інфраструктури: лучан закликали бути готовими до можливих блекаутів

Луцький міський головазвернувся до жителів громади з проханням бути готовим до блекаутів у зв’язку з можливими обстрілами енергетичної інфраструктури.Про це йшлося під час розширеної наради міського голови, сьогодні, 2 жовтня, повідомляють у міській раді.звернувся до мешканців, які проживають у будинках із індивідуальним опаленням та, які не є абонентами ДКП “Луцьктепло”, з проханням подбати про те, від якого джерела живлення працюватимуть котли у їхніх квартирах. Зокрема, міський голова нагадав про програму співфінансування щодо придбання дизельних генераторів для ОСББ.«У нас є програма співфінансування щодо придбання дизельних генераторів для ОСББ. На жаль, нею скористались лише три об’єднання. Треба додати фінансування на цю програму, щоб в разі звернень для встановлення загальнобудинкового дизель-генератора на базові потреби, зокрема, щоб в під’їздах було світло, працювали ліфти», – акцентував Ігор Поліщук.Міський голова нагадав також про підготовлені пункти обігріву в кожній школі. Там є дизель-генератори, опалювальні прилади, доступ до інтернету, запаси води, медикаменти. Там можна буде зігрітись та зарядити телефони.Також Ігор Поліщук додав, що в разі блекауту в місті буде відбуватись постачання води.«Залежно від того, наскільки серйозним буде пошкодження і як довго не буде електроенергії, то вода подаватиметься згідно з графіком. Швидше за все, це буде вранці та ввечері, адже на дизель-генераторах цілодобово подавати воду в такому режимі, в якому вона подається, коли всі потужності КП “Луцькводоканал” працюють від центрального енергопостачання, неможливо. Але люди будуть забезпечені водою», - наголосив міський голова.Ігор Поліщук звернувся до мешканців багатоквартирних будинків, які живуть вище п’ятого поверху: «Підвищувальні станції, які дають тиск вище п’ятого поверху знаходяться в дворах і їх усіх неможливо заживити електроенергією, тому, якщо у ОСББ можна зробити загальну точку доступу, це необхідно зробити. Багато ОСББ таку точку доступу вже зробили, щоб в разі блекауту люди мали можливість набрати води», - наголосив він.Також міський голова закликав ЖКГ перевірити та заправити усі генератори, продумати маршрути.«У вас мають бути окремі автомобілі для розвезення пального, адже у нас 90 генераторів. І один автомобіль за день не зможе їх усіх заправити. Тому логістику необхідно дуже детально пропрацювати. Разом з ДСНС провести реальні навчання. Адже коли стається надзвичайна ситуація, іноді відбувається хаос і люди не знають, як діяти. Треба провести навчання в реальних умовах, аби перевірити готовність», – зазначив міський голова.Ігор Поліщук, звернувся до департаменту ЖКГ провести збори з головами ОСББ та поінформувати всіх щодо роботи котелень, щодо будинків ОСББ, в яких індивідуальне опалення, питання водопостачання, щоб вони вже сьогодні мали необхідну інформацію та вирішували з мешканцями, як діяти в тій чи іншій ситуації. Також закликав провести обстеження дизель-генераторів в лікарнях.До лучан міський голова звернувся з проханням запастись водою:«Не зважаючи підготовку, наявність когенераційних установок та дизельних генераторів, пунктів обігріву, прошу вас зробити вдома окремий запас питної та технічної води. А також зарядити павербанки, придбати інші засоби, які допоможуть в перші години, якщо буде блекаут. Якщо ми побачимо, що пошкодження енергомережі серйозні, будуть відкриті пункти обігріву в укриттях усіх шкіл. Там будуть комфортні умови, щоб зігрітись, зарядити телефони, зателефонувати рідним», – наголосив він.Окремо міський голова зауважив, що цього сезону в місті було багато ремонтних робіт на мережах КП “Луцькводоканал” та ДКП “Луцьктепло”. Він звернувся до керівників з проханням, щоб лучани не відчували незручностей, не переносити ліквідацію благоустрою на наступний рік і закінчити ліквідацію цих порушень максимум до кінця листопада, не відтягуючи до зими. Департаменту ЖКГ доручив усунути ямковість на дорогах, щоб в зимовий період дефекти дорожнього покриття, які є зараз, не ставали більшими. А також здійснити контрактування холодного асфальту, щоб, коли взимку будуть виникати порушення дорожнього покриття, могли методом холодного асфальту їх усувати.