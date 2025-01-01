Підтвердили загибель воїна з Волині Володимира Гізуна, який вважався зниклим безвісти

Володимира Гізуна (1986 р. народження), який з лютого 2024 року вважався зниклим безвісти.



Про це



"Володимир став на захист Батьківщини, коли розпочалася війна на Сході України. З перших днів повномасштабного вторгнення він знову пішов боронити рідну землю від ворога. Його мужність, відвага та незламна віра в Перемогу назавжди залишаться прикладом для всіх нас.



Громада висловлює щирі співчуття рідним та близьким Володимира. Пам'ять про нього назавжди житиме в наших серцях", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що час та місце поховання Героя буде повідомлено додатково.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

