На Волині у лісі загубилося двоє грибників: викликали рятувальників
Сьогодні, 14:40
Минулої доби на Волині рятувальники двічі виїжджали на пошуки людей, які заблукали в лісі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
У Ковельському районі, неподалік села Старі Кошари, зник 73-річний чоловік. До пошуків залучили рятувальників 19-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Ковель, поліцейських та місцевих жителів. Після кількох годин пошуку чоловіка знайшли у лісі та передали медикам.
А в Камінь-Каширському районі тривали пошуки жінки, яка пішла по гриби й не повернулася додому. До операції долучилися рятувальники 12-ї ДПРЧ селища Любешів, поліція, прикордонники та кінологи. На щастя, жінка самостійно вийшла з лісу й знайшла дорогу до людей.
Такі випадки нагадують: варто завжди повідомляти рідних, куди вирушаєте, брати із собою заряджений телефон і світловідбивні елементи. Це може врятувати життя.
