В Одесі рятувальники завершили пошукові роботи після сильної зливи: 10 людей загинули





Водночас тривають аварійно-відновлювальні заходи. На місці ліквідації наслідків стихійного лиха працює голова ДСНС Андрій Даник, пише



На понад 60 обʼєктах у місті фахівці ДСНС вже повністю відкачали воду та підготували інфраструктуру для подальшого відновлення. На близько 30 – продовжують працювати.



“Головне, що впевнилися: жертв стихії більше немає. Загиблих – 10. Понад 380 людей – врятовано. Всі заявки від населення опрацьовані”, – повідомив Клименко.



Він зазначив, що найбільші масиви води зібралися у підземних паркінгах. Ліквідація підтоплення у цих приміщеннях – найбільш ускладнена. В роботі майже 130 мотопомп, а також залучили придані сили з інших регіонів. Лише з паркінгів вже відкачали понад 15 тисяч кубометрів води.



Щодо укриттів: із 42 затоплених у 40 вже відкачано воду та підготовлено їх до використання. На 2 обʼєктах цивільного захисту роботи ще тривають.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Глава МВС Ігор Клименко вранці 2 жовтня повідомив, що в Одесі рятувальники завершили пошукові роботи після аномальної зливи.Водночас тривають аварійно-відновлювальні заходи. На місці ліквідації наслідків стихійного лиха працює голова ДСНС, пише LB.ua На понад 60 обʼєктах у місті фахівці ДСНС вже повністю відкачали воду та підготували інфраструктуру для подальшого відновлення. На близько 30 – продовжують працювати.“Головне, що впевнилися: жертв стихії більше немає. Загиблих – 10. Понад 380 людей – врятовано. Всі заявки від населення опрацьовані”, – повідомив Клименко.Він зазначив, що найбільші масиви води зібралися у підземних паркінгах. Ліквідація підтоплення у цих приміщеннях – найбільш ускладнена. В роботі майже 130 мотопомп, а також залучили придані сили з інших регіонів. Лише з паркінгів вже відкачали понад 15 тисяч кубометрів води.Щодо укриттів: із 42 затоплених у 40 вже відкачано воду та підготовлено їх до використання. На 2 обʼєктах цивільного захисту роботи ще тривають.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію