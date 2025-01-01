Завтра у Луцькій громаді прощатимуться з Героєм Миколою Харічевим
Сьогодні, 16:05
3 жовтня у Луцькій громаді відбудеться прощання з Героєм Миколою Харічевим.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
У п’ятницю, 3 жовтня, об 11 годині у Свято-Пантелеймонівському храмі села Рованці відбудеться відспівування військовослужбовця Харічева Миколи Олександровича (27.10.1981 року народження), який загинув 25 вересня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Торське Донецької області.
Поховають Героя на кладовищі села Рованці.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
У п’ятницю, 3 жовтня, об 11 годині у Свято-Пантелеймонівському храмі села Рованці відбудеться відспівування військовослужбовця Харічева Миколи Олександровича (27.10.1981 року народження), який загинув 25 вересня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Торське Донецької області.
Поховають Героя на кладовищі села Рованці.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
З російського полону звільнили 185 воїнів та 20 цивільних
Сьогодні, 16:31
Завтра у Луцькій громаді прощатимуться з Героєм Миколою Харічевим
Сьогодні, 16:05
«Двірники там збирають десятки мішків зі сміттям»: мер Луцька - про безлад біля фонтану на Театральному майдані
Сьогодні, 15:34
В Одесі рятувальники завершили пошукові роботи після сильної зливи: 10 людей загинули
Сьогодні, 15:08