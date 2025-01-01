Завтра у Луцькій громаді прощатимуться з Героєм Миколою Харічевим

Завтра у Луцькій громаді прощатимуться з Героєм Миколою Харічевим
3 жовтня у Луцькій громаді відбудеться прощання з Героєм Миколою Харічевим.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

У п’ятницю, 3 жовтня, об 11 годині у Свято-Пантелеймонівському храмі села Рованці відбудеться відспівування військовослужбовця Харічева Миколи Олександровича (27.10.1981 року народження), який загинув 25 вересня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Торське Донецької області.

Поховають Героя на кладовищі села Рованці.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Рівненщині знайшли виснаженого червонокнижного лося, який застряг у болоті
Сьогодні, 17:07
З російського полону звільнили 185 воїнів та 20 цивільних
Сьогодні, 16:31
Завтра у Луцькій громаді прощатимуться з Героєм Миколою Харічевим
Сьогодні, 16:05
«Двірники там збирають десятки мішків зі сміттям»: мер Луцька - про безлад біля фонтану на Театральному майдані
Сьогодні, 15:34
В Одесі рятувальники завершили пошукові роботи після сильної зливи: 10 людей загинули
Сьогодні, 15:08
Медіа
відео
1/8