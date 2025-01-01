Завтра у Луцькій громаді прощатимуться з Героєм Миколою Харічевим

Миколою Харічевим.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



У п’ятницю, 3 жовтня, об 11 годині у Свято-Пантелеймонівському храмі села Рованці відбудеться відспівування військовослужбовця Харічева Миколи Олександровича (27.10.1981 року народження), який загинув 25 вересня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Торське Донецької області.



Поховають Героя на кладовищі села Рованці.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



