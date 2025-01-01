З російського полону звільнили 185 воїнів та 20 цивільних

З російського полону звільнили 185 воїнів та 20 цивільних
Додому з російського полону повернулися 185 українських захисників. З них 183 — це рядові та сержанти, двоє — офіцери.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Серед них є військові Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 26 років, найстаршому — 59 років.

«Наші воїни були в Маріуполі й на “Азовсталі“, ЧАЕС. Більшість були в полоні ще з 2022 року й зараз нарешті вдома», — повідомив Зеленський

Із захисниками також повернули 20 цивільних.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення вдалося повернути додому вже більш ніж 7 тисяч полонених.
З російського полону звільнили 185 воїнів та 20 цивільних
З російського полону звільнили 185 воїнів та 20 цивільних
З російського полону звільнили 185 воїнів та 20 цивільних
З російського полону звільнили 185 воїнів та 20 цивільних
З російського полону звільнили 185 воїнів та 20 цивільних
З російського полону звільнили 185 воїнів та 20 цивільних
З російського полону звільнили 185 воїнів та 20 цивільних
З російського полону звільнили 185 воїнів та 20 цивільних
З російського полону звільнили 185 воїнів та 20 цивільних



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: обмін, полонені
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Серед звільнених з російської неволі – троє волинян, які перебували в полоні з 2022 року
Сьогодні, 17:12
На Рівненщині знайшли виснаженого червонокнижного лося, який застряг у болоті
Сьогодні, 17:07
З російського полону звільнили 185 воїнів та 20 цивільних
Сьогодні, 16:31
Завтра у Луцькій громаді прощатимуться з Героєм Миколою Харічевим
Сьогодні, 16:05
«Двірники там збирають десятки мішків зі сміттям»: мер Луцька - про безлад біля фонтану на Театральному майдані
Сьогодні, 15:34
Медіа
відео
1/8