З російського полону звільнили 185 воїнів та 20 цивільних
Сьогодні, 16:31
Додому з російського полону повернулися 185 українських захисників. З них 183 — це рядові та сержанти, двоє — офіцери.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Серед них є військові Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 26 років, найстаршому — 59 років.
«Наші воїни були в Маріуполі й на “Азовсталі“, ЧАЕС. Більшість були в полоні ще з 2022 року й зараз нарешті вдома», — повідомив Зеленський
Із захисниками також повернули 20 цивільних.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення вдалося повернути додому вже більш ніж 7 тисяч полонених.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Серед них є військові Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 26 років, найстаршому — 59 років.
«Наші воїни були в Маріуполі й на “Азовсталі“, ЧАЕС. Більшість були в полоні ще з 2022 року й зараз нарешті вдома», — повідомив Зеленський
Із захисниками також повернули 20 цивільних.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення вдалося повернути додому вже більш ніж 7 тисяч полонених.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Серед звільнених з російської неволі – троє волинян, які перебували в полоні з 2022 року
Сьогодні, 17:12
З російського полону звільнили 185 воїнів та 20 цивільних
Сьогодні, 16:31
«Двірники там збирають десятки мішків зі сміттям»: мер Луцька - про безлад біля фонтану на Театральному майдані
Сьогодні, 15:34