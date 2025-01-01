З російського полону звільнили 185 воїнів та 20 цивільних

Додому з російського полону повернулися 185 українських захисників. З них 183 — це рядові та сержанти, двоє — офіцери.Про це повідомив президентСеред них є військові Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 26 років, найстаршому — 59 років.«Наші воїни були в Маріуполі й на “Азовсталі“, ЧАЕС. Більшість були в полоні ще з 2022 року й зараз нарешті вдома», — повідомив ЗеленськийІз захисниками також повернули 20 цивільних.Загалом від початку повномасштабного вторгнення вдалося повернути додому вже більш ніж 7 тисяч полонених.