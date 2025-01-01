Серед звільнених з російської неволі – троє волинян, які перебували в полоні з 2022 року

Додому з російського полону повернули 185 захисників. Серед них є волиняни.Про це повідомив голова Волинської ОВА Іван Рудницький.«Наші воїни були в Маріуполі й на «Азовсталі», ЧАЕС. Більшість були в полоні ще з 2022 року й зараз нарешті – вдома», - зазначив Президент України Володимир Зеленський."Серед них – троє волинян, які перебували в полоні з 2022 року:, 1997 р.н., з міста Луцьк,, 1988 р.н., з с.Рудне, Луцького району,, 1985 р.н., з міста Ковель.Загалом, як повідомив повідомив Президент України, від повномасштабного вторгнення нам вдалося повернути додому вже більш ніж 7 тисяч наших людей.Велика вдячність кожному, завдяки кому відбуваються обміни.Дякуємо повернутим з полону бійцям за захист. Вітаємо вдома!" - додав Рудницький.