Серед звільнених з російської неволі – троє волинян, які перебували в полоні з 2022 року
Сьогодні, 17:12
Додому з російського полону повернули 185 захисників. Серед них є волиняни.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Іван Рудницький.
«Наші воїни були в Маріуполі й на «Азовсталі», ЧАЕС. Більшість були в полоні ще з 2022 року й зараз нарешті – вдома», - зазначив Президент України Володимир Зеленський.
"Серед них – троє волинян, які перебували в полоні з 2022 року:
Владислав Григорчук, 1997 р.н., з міста Луцьк,
Віталій Глєбов, 1988 р.н., з с.Рудне, Луцького району,
Павло Подобєд, 1985 р.н., з міста Ковель.
Загалом, як повідомив повідомив Президент України, від повномасштабного вторгнення нам вдалося повернути додому вже більш ніж 7 тисяч наших людей.
Велика вдячність кожному, завдяки кому відбуваються обміни.
Дякуємо повернутим з полону бійцям за захист. Вітаємо вдома!" - додав Рудницький.
