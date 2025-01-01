Серед звільнених з російської неволі – троє волинян, які перебували в полоні з 2022 року

Серед звільнених з російської неволі – троє волинян, які перебували в полоні з 2022 року
Додому з російського полону повернули 185 захисників. Серед них є волиняни.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Іван Рудницький.

«Наші воїни були в Маріуполі й на «Азовсталі», ЧАЕС. Більшість були в полоні ще з 2022 року й зараз нарешті – вдома», - зазначив Президент України Володимир Зеленський.

"Серед них – троє волинян, які перебували в полоні з 2022 року:

Владислав Григорчук, 1997 р.н., з міста Луцьк,

Віталій Глєбов, 1988 р.н., з с.Рудне, Луцького району,

Павло Подобєд, 1985 р.н., з міста Ковель.

Загалом, як повідомив повідомив Президент України, від повномасштабного вторгнення нам вдалося повернути додому вже більш ніж 7 тисяч наших людей.

Велика вдячність кожному, завдяки кому відбуваються обміни.

Дякуємо повернутим з полону бійцям за захист. Вітаємо вдома!" - додав Рудницький.

