На Рівненщині знайшли виснаженого червонокнижного лося, який застряг у болоті





Про це повідомили Державна екологічна інспекція Поліського округу та Орест Залипський, що працює у притулку «Домівка Врятованих Тварин», пише



Тварину у біді помітив чоловік на ім'я Дмитро. Він поїхав до лісу по гриби, коли побачив виснаженого, зневодненого і знесиленого до краю лося.



Як розповіла журналістка «1+1», Дмитро зателефонував знайомим, а ті — єгерям. Трактором лісників тварину витягли його із пастки. Згодом прибули місцеві ветеринари.



Волонтери на місці провели тварині седацію та оглянули. Рентген не показав внутрішніх переломів не виявили. Лосю поставили внутрішньовенну інфузію, «щоб хоч трохи відновити його сили».



Побачивши повідомлення про лося у медіа, на місце виїхали державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища. Там пояснили: у лісі врятували червонокнижного лося європейського.



Нині тварина потребує термінового лікування у спеціалізованій клініці. Лося транспортували на стаціонарне лікування до Львова, де фахівці оцінили його стан як важкий.



«Зараз лось у „Домівці“. Його стан залишається критичним. Адже він занадто довго пролежав у холоді, вогкості й без руху. Занадто багато часу втрачено, тож мусимо діяти негайно. Ми не супергерої і розуміємо, що не все в наших силах. Та ми не готові змиритися з цим! Ми боремося за нього і зробимо все, щоб у цього красеня був шанс на життя! Однак лише час покаже чи зможе він пройти це випробування…», — написав Орест Залипський.



