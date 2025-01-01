«Якщо держава не виселить УПЦ МП з собору - це зроблять люди. Але може бути «сир-бор» - нардеп Гузь

«Якщо держава не виселить УПЦ МП з собору - це зроблять люди. Але може бути «сир-бор» - нардеп Гузь
Народний депутат від Волині Ігор Гузь заявив, що держава зобов’язана виконати рішення судів і виселити УПЦ МП з Успенського собору у Володимирі. Якщо ж влада знову не діятиме, громада буде змушена взяти це на себе.

Про це Гузь говорив на подкасті Юрія Ричука “Вечірній Луцьк”.

«Є чинне законодавство, і воно на стороні держави. Є рішення Верховного суду, і взагалі це майно держави… Після 9 жовтня буде останнє рішення - і далі все», — сказав Гузь.

Він наголосив, що покладає відповідальність на владу: «Я роблю зараз все можливе для того, щоб держава в особі керівника Національної поліції, прокуратури, СБУ, виконала на початку жовтня всі відповідні рішення судів. Опечатала, а далі вже приймала рішення»

Політик також визнав, що влада уникає конфлікту: «Держава думає, що можна, як “в доміку”. Але так не вийде”.

Він додав, що не хоче, аби довелося кликати людей, тому сподівається, що це зробить в законний спосіб держава.

«Але якщо ні - ми заведемо туди за ручку поліціянтів. У них є силовий апарат, і право робити усе згідно з чинним законодавством. Ось у чому парадокс… А в іншому випадку тоді буде сир-бор».

Водночас нардеп озвучив свою особисту мрію: «Я, наприклад, не приховую цього, що моя заповітна мрія, щоб там Епіфаній (очільник Православної церкви України - ред.) провів службу. І він проведе там цю службу»

Нагадаємо, Верховний Суд ухвалив остаточне рішення про звільнення приміщень Успенського собору у Володимирі. 9 жовтня у Північно-західному апеляційному господарському суді Рівного розглядатимуть апеляційну скаргу УПЦ МП щодо звільнення приміщень собору.

ДИВИТИСЯ ПОДКАСТ З ІГОРЕМ ГУЗЕМ ПОВНІСТЮ



