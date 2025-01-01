У Луцьку попрощалися з загиблими Героями Леонідом Бондаруком та Миколою Яцюком
Сьогодні, 18:03
Сьогодні, 2 жовтня, у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбулося прощання з двома полеглими в російсько-українській війні військовослужбовцями Леонідом Бондаруком та Миколою Яцюком.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Бондарук Леонід Вікторович (14.11.1990 року народження) загинув 7 жовтня 2024 року в районі населеного пункту Новогродівка Донецької області.
Яцюк Микола Валерійович (10.06.1988 року народження) загинув 23 вересня в районі населеного пункту Шахове Донецької області.
Поховали Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Бондарук Леонід Вікторович (14.11.1990 року народження) загинув 7 жовтня 2024 року в районі населеного пункту Новогродівка Донецької області.
Яцюк Микола Валерійович (10.06.1988 року народження) загинув 23 вересня в районі населеного пункту Шахове Донецької області.
Поховали Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку попрощалися з загиблими Героями Леонідом Бондаруком та Миколою Яцюком
Сьогодні, 18:03
«Якщо держава не виселить УПЦ МП з собору - це зроблять люди. Але може бути «сир-бор» - нардеп Гузь
Сьогодні, 17:28
Серед звільнених з російської неволі – троє волинян, які перебували в полоні з 2022 року
Сьогодні, 17:12