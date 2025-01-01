Якою буде погода у Луцьку та на Волині у п'ятницю, 3 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 3 жовтня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 3 жовтня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-2°, вдень 8-10° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-3°, вдень 6-11° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 3 жовтня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-2°, вдень 8-10° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-3°, вдень 6-11° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у п'ятницю, 3 жовтня
Сьогодні, 20:00
Двоє лучан підробляли документи для уникнення мобілізації
Сьогодні, 19:07
«Якщо держава не виселить УПЦ МП з собору - це зроблять люди. Але може бути «сир-бор» - нардеп Гузь
Сьогодні, 17:28