Якою буде погода у Луцьку та на Волині у п'ятницю, 3 жовтня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 3 жовтня



Луцьк



Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-2°, вдень 8-10° тепла.



Область



Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-3°, вдень 6-11° тепла.

