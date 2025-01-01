Якою буде погода у Луцьку та на Волині у п'ятницю, 3 жовтня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у п'ятницю, 3 жовтня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 3 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 3 жовтня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-2°, вдень 8-10° тепла.

Область

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-3°, вдень 6-11° тепла.

