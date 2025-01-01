Попри підвищення вартості проїзду в Луцьку, маршрутки досі не їздять до кінцевих

У Луцьку підвищили вартість проїзду у маршрутці з 14 до 18 гривень, але разом з тим містяни досі нарікають на те, що транспорт подекуди не доїжджає до кінцевих зупинок.

Про це йшлося під час оперативної наради у міській раді в четвер, 2 жовтня, передає "Конкурент".

Зауважимо, що ще перед тим, як підвищувати вартість проїзду в місті, щодо цього точилися палкі дискусії. Так, перевізники заявляли, мовляв, тариф нерентабельний і нібито повністю не покриває витрати на обслуговування. Саме тому, зазначали в аналізі регуляторного впливу, зменшувалась кількість транспорту на рейсах, а маршрути не доїжджали до кінцевих зупинок.

Проте ціну проїзного квитка підняли, а віз і досі там, бо ж, зі слів очільниці Центру надання адміністративних послуг Лариси Карп'як, лучани продовжують скаржитись на проблему з доїздом.

«80 звернень протягом місяця надійшло щодо роботи транспорту в місті Луцьку. Всі вони передані на реагування. Це були звернення щодо несвоєчасного виходу на маршрути окремих тролейбусів, а також недоїзд транспорту на кінцеві зупинки», – казала Карп'як.

