Гузь натякав підтримати Зеленського, але сам не голосував, а зіпсував бюлетень

Народний депутатзізнався, що у 2019 році під час президентських виборів у першому турі підтримав, а в другому — свідомо зіпсував бюлетень, хоч публічно і натякав, що варто голосувати заПро це Гузь говорив на подкасті“Вечірній Луцьк”.«Я в першому турі проголосував за Кошулинського, а в другому турі я не голосував ні за одного, ні за іншого. Не голосував. Я прийшов і зіпсував бюлетень. Але я публічно звернувся до людей з закликом за зміни», — сказав Гузь.Політик пояснив, що мав чимало претензій до, хоча й визнає його внесок в історію.«У мене до Петра Олексійовича було дуже багато претензій. Разом з тим, я визнаю, що він дуже багато зробив. Для мене Порошенко — проукраїнський політик. Але головне зауваження — він під час своєї каденції вважав, що політичних опонентів треба придушити. І це було неприпустимо», — наголосив Гузь.Як приклад він навів ситуації зта іншими опонентами, які, за словами нардепа, зазнавали тиску з боку влади Порошенка.Разом з тим Гузь визнає досягнення п’ятого президента: «За його каденції ми зробили дуже багато — з погляду армії, руху в Європу, створення Православної церкви України. Він увійде в історію як людина, яка зробила дуже багато».