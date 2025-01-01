Гузь натякав підтримати Зеленського, але сам не голосував, а зіпсував бюлетень

Народний депутат Ігор Гузь зізнався, що у 2019 році під час президентських виборів у першому турі підтримав Руслана Кошулинського, а в другому — свідомо зіпсував бюлетень, хоч публічно і натякав, що варто голосувати за Володимира Зеленського.

Про це Гузь говорив на подкасті Юрія Ричука “Вечірній Луцьк”.

«Я в першому турі проголосував за Кошулинського, а в другому турі я не голосував ні за одного, ні за іншого. Не голосував. Я прийшов і зіпсував бюлетень. Але я публічно звернувся до людей з закликом за зміни», — сказав Гузь.

Політик пояснив, що мав чимало претензій до Петра Порошенка, хоча й визнає його внесок в історію.

«У мене до Петра Олексійовича було дуже багато претензій. Разом з тим, я визнаю, що він дуже багато зробив. Для мене Порошенко — проукраїнський політик. Але головне зауваження — він під час своєї каденції вважав, що політичних опонентів треба придушити. І це було неприпустимо», — наголосив Гузь.

Як приклад він навів ситуації з Міхеїлом Саакашвілі, Андрієм Садовим та іншими опонентами, які, за словами нардепа, зазнавали тиску з боку влади Порошенка.

Разом з тим Гузь визнає досягнення п’ятого президента: «За його каденції ми зробили дуже багато — з погляду армії, руху в Європу, створення Православної церкви України. Він увійде в історію як людина, яка зробила дуже багато».

