Гузь натякав підтримати Зеленського, але сам не голосував, а зіпсував бюлетень
Сьогодні, 21:28
Народний депутат Ігор Гузь зізнався, що у 2019 році під час президентських виборів у першому турі підтримав Руслана Кошулинського, а в другому — свідомо зіпсував бюлетень, хоч публічно і натякав, що варто голосувати за Володимира Зеленського.
Про це Гузь говорив на подкасті Юрія Ричука “Вечірній Луцьк”.
«Я в першому турі проголосував за Кошулинського, а в другому турі я не голосував ні за одного, ні за іншого. Не голосував. Я прийшов і зіпсував бюлетень. Але я публічно звернувся до людей з закликом за зміни», — сказав Гузь.
Політик пояснив, що мав чимало претензій до Петра Порошенка, хоча й визнає його внесок в історію.
«У мене до Петра Олексійовича було дуже багато претензій. Разом з тим, я визнаю, що він дуже багато зробив. Для мене Порошенко — проукраїнський політик. Але головне зауваження — він під час своєї каденції вважав, що політичних опонентів треба придушити. І це було неприпустимо», — наголосив Гузь.
Як приклад він навів ситуації з Міхеїлом Саакашвілі, Андрієм Садовим та іншими опонентами, які, за словами нардепа, зазнавали тиску з боку влади Порошенка.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Якщо держава не виселить УПЦ МП з собору - це зроблять люди. Але може бути «сир-бор» - нардеп Гузь
Разом з тим Гузь визнає досягнення п’ятого президента: «За його каденції ми зробили дуже багато — з погляду армії, руху в Європу, створення Православної церкви України. Він увійде в історію як людина, яка зробила дуже багато».
ДИВИТИСЯ ПОДКАСТ З ІГОРЕМ ГУЗЕМ ПОВНІСТЮ
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Гузь говорив на подкасті Юрія Ричука “Вечірній Луцьк”.
«Я в першому турі проголосував за Кошулинського, а в другому турі я не голосував ні за одного, ні за іншого. Не голосував. Я прийшов і зіпсував бюлетень. Але я публічно звернувся до людей з закликом за зміни», — сказав Гузь.
Політик пояснив, що мав чимало претензій до Петра Порошенка, хоча й визнає його внесок в історію.
«У мене до Петра Олексійовича було дуже багато претензій. Разом з тим, я визнаю, що він дуже багато зробив. Для мене Порошенко — проукраїнський політик. Але головне зауваження — він під час своєї каденції вважав, що політичних опонентів треба придушити. І це було неприпустимо», — наголосив Гузь.
Як приклад він навів ситуації з Міхеїлом Саакашвілі, Андрієм Садовим та іншими опонентами, які, за словами нардепа, зазнавали тиску з боку влади Порошенка.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Якщо держава не виселить УПЦ МП з собору - це зроблять люди. Але може бути «сир-бор» - нардеп Гузь
Разом з тим Гузь визнає досягнення п’ятого президента: «За його каденції ми зробили дуже багато — з погляду армії, руху в Європу, створення Православної церкви України. Він увійде в історію як людина, яка зробила дуже багато».
ДИВИТИСЯ ПОДКАСТ З ІГОРЕМ ГУЗЕМ ПОВНІСТЮ
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Гузь натякав підтримати Зеленського, але сам не голосував, а зіпсував бюлетень
Сьогодні, 21:28
На Волині – новий заступник керівника обласної прокуратури
Сьогодні, 21:11
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у п'ятницю, 3 жовтня
Сьогодні, 20:00