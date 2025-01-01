Підводою їздять селами: у громаді на Волині збирають овочі для лікарні





Про це Олександр Палінкевич.



Збір городини в селі Старосілля



Картоплю для потреб лікарні збирають щороку, розповіла жителька села Старосілля Колківської громади Катерина Гапончук. Обійстя у селі об’їжджають конем із підводою четверо жінок.



"Допомагаємо щороку збирати картоплю для лікарні. Минулого року збирали два дні, а на третій збирали на ЗСУ. Сьогодні знову виконуємо місію з нашим старостою", — говорить волинянка.



Долучився до благодійної справи місцевий житель Руслан Терешко. Картопля, з його слів, цьогоріч вродила: "Посадив 20 сотих, а накопав два причепи. Це діло святе, треба людям допомагати", — зазначив чоловік.



Лідія Маркевич із села Старосілля підготувала для медзакладу картоплю, цибулю та часник.



"Буряка ще не вирвала, моркву теж не вирвала — передамо згодом, є волонтерські центри, які також збирають на допомогу нашим військовим. Нам вистачить, головне, щоб їм вистачало, щоб мир був, щоб був спокій", — сказала жінка.



Місцева жителька Олена Гринюк, котра також долучилася до збору городини для медзакладу, розповіла: допомагає щороку тим, чи може.



"Мій чоловік з 2022 року в полоні. Ждемо його, надіємося, що повернеться. В нас велика сім’я: 7 дітей, 8 онуків.... Два гектари поля для однієї жінки, то дуже важко. Я кожен рік ділюся", — зазначила волинянка.



Зі слів старости Старосільського старостинського округу Віктора Регешука, охочих доєднатися до благодійної справи чимало. Щороку для потреб лікарні збирають майже 1,5 тонни картоплі.



"В нас так вже заведено, що на Колківську лікарню заготовляємо картоплю. Це добровільна акція. Звертається головний лікар з запитом "Якщо можете — допоможіть". Люди відгукуються", — говорить посадовець.



Як розповіла Суспільному директорка Колківської районної лікарні Ірина Забощук, медзаклад має обмежене фінансування, оскільки не належить до спроможної мережі. Тому, з її слів, приймають овочі від жителів громаді, якими вони діляться з лікарнею для забезпечення харчування пацієнтів.



"На даний час заготовлено півтори тонни картоплі, планується заготовити до 5 тонн. Це дозволяє нам зекономити кошти і спрямувати їх на придбання ліків та на оновлення технічно-матеріальної бази", — зазначила керівниця медустанови.



Торік у Колківській громаді, до якої входять 11 старостинських округів, для волинських лікарень заготовили орієнтовно 20 тонн картоплі, розповів голова громади Олександр Палінкевич. Цього року, з його слів, планують зібрати не менше.



